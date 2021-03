Unter https://www.linkedin.com/in/christiandrastil/ hab ich folgendes gepostet und aktuell 30 Teilnehmer: "DABEI? Meine Priorität 1 im Jahr 2021 ist es, geimpft zu werden. Unsere Firma ist Supporter der "Initiative Österreich impft" geworden. Wer auf dieser Doppelseite mit Foto dabei sein will (kein Name), kommentiert mit "Dabei" bitte. Ich nehme dann einfach Euer LinkedIn-Profilbild und tu Euch auf die geplante Doppelseite der Jubiläumsausgabe 50 unseres Börse Social Magazine. Also: DABEI?" Bitte weitersagen. (Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 09.03.)

