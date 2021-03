Unterföhring (ots) - Alles neu macht der ... März! Die Audio-App FYEO startet frühlingsfrisch mit vielen neuen Originals und Exclusives in den März. Mit ihrer reichweitenstarken Podcast-Reihe "Mord auf Ex" zählen Leonie Bartsch und Linn Schütze zur True Crime-Elite Deutschlands. Jetzt nehmen die beiden Journalistinnen in "Die Nachbarn - Eine Reportage von 'Mord auf Ex'" zum ersten Mal einen Fall aus Deutschland unter die Lupe und recherchieren vor Ort - ab 17. März 2021 exklusiv und kostenlos auf FYEO. Mit "Inside 1860 - Die Löwen, die Arena & das Geld" blickt FYEO gemeinsam mit der Süddeutschen Zeitung hinter die Kulissen des Münchner Traditionsvereins und erzählt die irrwitzige Geschichte des früheren deutschen Meisters und heutigen Drittligisten - ab 20. März. Bereits ab 9. März begibt sich Journalist und Autor Peter Jamin in der Doku-Reihe "Verzweifelte Suche - Wenn Menschen verschwinden" auf Spurensuche. Echte Kriminalfälle aus der Welt des Internets stehen im Vordergrund des neuen FYEO Originals "crime.exe" ab 25. März. Eine neue Staffel der Podcast-Reihe "Mystery Crimes mit Kedos" ist seit Anfang März verfügbar, "Lauwarmduscher" mit den Studio71-Partnern Steven Schuto & Marti Fischer startet am 25. März in eine neue Runde."Die Nachbarn - Eine Reportage von 'Mord auf Ex'"Babenhausen bei Darmstadt: Ein friedliches hessisches Kleinstadtidyll - zumindest bis zum 17. April 2009, als der Immobilienmakler Klaus Toll und seine Ehefrau Petra brutal ermordet werden. Die Tochter überlebt schwer verletzt. Ein Jahr später gerät der Nachbar ins Visier der Fahnder - und wird schließlich im Sommer 2011 zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Andreas Darsow beteuert bis heute seine Unschuld. Deutschlands führende True-Crime-Podcasterinnen und Journalistinnen, Leonie Bartsch und Linn Schütze, fahren zum Ort des Verbrechens und begeben sich auf Spurensuche. In ihrer investigativen Audio-Reportage "Die Nachbarn - Eine Reportage von 'Mord auf Ex'" sprechen sie mit der Staatsanwaltschaft, dem mutmaßlichen Mörder und seiner Familie, Gutachterinnen, einem Whistleblower der Polizei und mit Zeugen, die sich noch nie zuvor öffentlich geäußert haben. Die fünfteilige True Crime-Reihe ist ab 17. März exklusiv und kostenlos in der FYEO-App verfügbar. Produzent: AUF EX Productions"Inside 1860 - Die Löwen, die Arena & das Geld"Gut gebrüllt, Löwen? In München gibt es neben dem Spitzenclub FC Bayern noch den TSV 1860 München: einen großen Traditionsverein, der einst vorn in der Bundesliga mitspielte. Doch seit Jahrzehnten schlittern die Löwen von einer Krise in die nächste. Windige Manager, interne Machtkämpfe und der Wirtschaftskrimi um die Allianz Arena: 1860 München blickt auf irrwitzige Zeiten zurück - und die haben auch mit dem großen Nachbarn FC Bayern und der Fußball-WM zu tun. Die achtteilige Sport-Doku "Inside 1860" geht der Frage nach, wer schuld an der Misere der Löwen ist. Interviewt wurden dafür unter anderem Uli Hoeneß, Christian Ude und Werner Lorant. Moderiert wird die Koproduktion mit der Süddeutschen Zeitung von den SZ-Sportredakteuren Markus Schäflein und Philipp Schneider - ab 20. März exklusiv auf FYEO."Verzweifelte Suche - Wenn Menschen verschwinden"Jedes Jahr verschwinden in Deutschland über 100.000 Menschen. Spurlos. Das Einzige, das bleibt, ist die Frage von denen, die zurückbleiben: Was ist passiert? Autor und Journalist Peter Jamin beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit diesen unglaublichen Vermisstenfällen. In seiner neuen zehnteiligen Doku-Reihe "Verzweifelte Suche - Wenn Menschen verschwinden" berichtet Jamin von Schicksalen, die ihn im Laufe seiner langjährigen Spurensuche besonders berührt haben - und spricht mit Journalistin und Host Claudia Weingärtner, Chefredakteurin der Zeitschrift "Leben und erziehen" auch darüber, was passiert, wenn ein plötzliches Verschwinden eine Lücke in das Leben von Angehörigen reißt .... ab heute, 9. März, exklusiv auf FYEO. Produzent: Podcastmania."crime.exe"Angriffe auf Regierungen. Raub und Diebstahl. Geheimnisverrat. Betrug. Sabotage. Für viele Arten von Kriminalität ist das Internet Tatwerkzeug Nummer Eins. Das neue zwölfteilige FYEO Original "crime.exe" stellt in jeder Folge einen wahren Cybercrime-Fall vor. "crime.exe" begibt sich dorthin, wo Geld geklaut, fremde Identitäten missbraucht und Websites sabotiert werden. Opfer, Täter:innen und Cybersecurity-Expert:innen kommen zu Wort - ab 25. März exklusiv auf FYEO. Produziert wird die spannende True Crime-Reihe von der preisgekrönten ikone media GmbH, die mit ihrer FYEO-Produktion "Affäre Deutschland" im Herbst 2020 mit dem Deutschen Reporterpreis ausgezeichnet wurden.Das ist FYEODie kostenlose Audio-App FYEO ("For Your Ears Only") bietet neben frei verfügbaren Podcasts einen Premium-Bereich (4,99 Euro pro Monat) mit Hörerlebnissen auf dem nächsten Level: Zu den exklusiven FYEO Originals zählen einzigartige Audio-Blockbuster-Formate, darunter "MAKEL", u.a. mit Alice Dwyer, Heike Makatsch und Peter Lohmeyer oder Doku-Reihen wie "Die Mafia-Prinzessin". Der Premium-Bereich kann von interessierten Hörern zwei Wochen lang kostenfrei getestet werden. FYEO arbeitet zudem mit einem großen Netzwerk an Autor:innen, Produzent:innen und Künstler:innen sowie Medien-Partnern, darunter Süddeutsche Zeitung und dpa, an der Entwicklung und Umsetzung weiterer Originals. Aktuell bietet FYEO über 40 Eigenproduktionen in den unterschiedlichsten Genres: von Wissen über Comedy, Doku, Sport - bis hin zu Thriller oder Horror. FYEO ist als App für iOS und Android downloadbar. Alle weiteren Infos unter www.fyeo.de.Die Seven.One Audio vereint als Dachmarke die Geschäftsbereiche Podcast Factory und FYEO.Die Seven.One Audio gehört zur Seven.One Entertainment Group.einer 100-prozentigen Tochter der ProSiebenSat.1 Media SE. Seit Oktober 2020 vereint die plattformunabhängige Entertainment-Company alle Sendermarken der Gruppe sowie das Content-, Digital-, Distributions- und Vermarktungsgeschäft unter einem Dach. Die Seven.One Entertainment Group gilt als Innovationstreiber im AdTech-Bereich und steht für starke Content-Marken über die die Nation spricht - und das auf allen Plattformen.Weitere News der Seven.One Entertainment Group finden Sie unter presse.seven.one.Pressekontakt:Michael BennComm. & PR Strategy, Digital & SalesSeven.One Entertainment Groupphone: +49 (0) 89 95 07 - 1188email: michael.benn@seven.oneMedienallee 7 - 85774 Unterföhringhttps://www.sevenonemedia.de/digital/audio/podcastSeven.One AudioEin Geschäftsbereich derSeven.One Entertainment Group GmbHOriginal-Content von: Seven.One Entertainment Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/148123/4859416