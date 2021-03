Lufthansa - Airline wieder im Aufwind!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Aktuell findet die Internationale Tourismus Messe statt. Virtuell. Dennoch ist das Treffen wichtig. Schließlich hatte die Branche 2020 immense Umsatzeinbrüche zu verkraften und in weiten Teilen der Welt war in den ersten Monaten des Jahres ebenfalls kaum an große Ausflüge oder gar Urlaube zu denken und eins steht ebenfalls fest: Der Osterurlaub dürfte für die meisten im eigenen Garten stattfinden. Trotz Milliardenverlust hat die Aktie der Lufthansa in den zurückliegenden Wochen deutlich an Höhe gewonnen und zählt - gemessen an der Performance seit Jahresbeginn - zu den stärksten Titeln im MDAX. Auftrieb gibt die Hoffnung auf eine baldige Erholung - abhängig von dem Fortgang bei den Impfungen und den Quarantänebestimmungen.

Ein großer Teil der Analysten kann sich den Angaben von Thomson Reuters zufolge mit dem jüngsten Höhenflug noch nicht anfreunden und rechnet mit einem Absacken des Wertpapiers. Die hohe Unsicherheit spiegelt sich auch in den interessanten Konditionen bei Wertpapieren wie Bonus-Cap-Zertifikaten und Discount-Optionsscheinen wider.

Chart: Lufthansa

Widerstandsmarken: 12,85/14,15 EUR

Unterstützungsmarke: 11,30/12,00 EUR

Die Aktie von Lufthansa bildet seit Ende Oktober 2020 einen Aufwärtstrend und stößt aktuell an das Jahreshoch von EUR 12,85. Gelingt der Ausbruch über diese Marke besteht die Chance auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends bis EUR 14,15. Eine starke Kreuzunterstützung findet die Aktie aktuell bei EUR 11,30.

Lufthansa in EUR; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 17.04.2020 - 09.03.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Lufthansa in EUR; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 10.03.2015 - 09.03.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Investmentmöglichkeiten

Bonus-Cap Zertifikat auf die Aktie von Lufthansa für Spekulationen, dass sich die Aktie seitwärts oder moderat aufwärts bewegt



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Barriere in EUR

Cap (obere Begrenzung) in EUR Finaler Bewertungstag Lufthansa HR5X93 14,03 9,00 17,00 17.09.2021 Lufthansa HR5X95 15,13 8,50 18,00 17.09.2021

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 09.03.2021; 13:45 Uhr

Tradingmöglichkeiten

Discount-Call-Optionsscheine auf die Aktie von Lufthansa für Spekulationen, dass die Aktie steigt



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Cap (Obere Kursgrenze) in EUR

Finaler Bewertungstag Lufthansa HR3TTB 0,56* 11,50 12,50 16.06.2021 Lufthansa HR3TTC 0,47* 12,00 13,00 16.06.2021

*Maximaler Rückzahlungsbetrag: 1 EUR. Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 09.03.2021; 13:55 Uhr

Discount-Put-Optionsscheine auf die Aktie von Lufthansa für Spekulationen, dass die Aktie fällt



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR

Cap (untere Kursgrenze) in EUR Finaler Bewertungstag Lufthansa HR3TTT 0,50* 11,75 10,75 15.12.2021 Lufthansa HR5T4M 0,33** 13 12.50 14.04.2021

*Maximaler Rückzahlungsbetrag: 1 EUR. ** maximaler Rückzahlungsbetrag: 0,50 EUR; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 09.03.2021; 14:00 Uhr

Weitere Produkte auf die Aktie von Siemens finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei Guidants können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

www.onemarkets.de/cashback

Cashback Trading - wenn der Emittent meine Ordergebühren übernimmt! Order wie gewohnt über Ihren Broker oder Ihre Bank aufgeben.aktivieren.pro Trade (für Trades ab 1.000 Euro) bis zu maximal 1.000 Euro pro Monat bekommen. Weitere Infos unter:

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Lufthansa - Airline wieder im Aufwind! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).