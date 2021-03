Sinclair Vass zum Chief Commercial Officer ernannt

Mike Jellen zum Chief Strategy Officer befördert

Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW) gab heute die Ernennung von Sinclair Vass zum Chief Commercial Officer als Nachfolger von Mike Jellen bekannt. Herr Vass kommt von Focuslight Technologies zu Velodyne, wo er als Corporate Senior Vice President tätig war und als Leiter des Geschäftsbereichs Laseroptik für die Förderung des profitablen Wachstums verantwortlich war. Als Chief Commercial Officer von Velodyne Lidar wird Herr Vass für den weltweiten Vertrieb und den Ausbau der Kundenbeziehungen des Unternehmens verantwortlich sein.

Sinclair Vass, Chief Commercial Officer, Velodyne Lidar, Inc. (Photo: Velodyne Lidar, Inc.)

In Verbindung mit der Ernennung von Herrn Vass wurde Herr Jellen zum Chief Strategy Officer befördert, sodass er für die Förderung des Wachstums von Velodyne im Rahmen von Fusionen und Übernahmen sowie Initiativen zur Unternehmensentwicklung verantwortlich sein wird. Sowohl Herr Vass als auch Herr Jellen werden direkt an Chief Executive Officer Dr. Anand Gopalan berichten.

"Ich freue mich unglaublich über die wachsende Stärke unseres Führungsteams, während wir weiterhin Innovationen entwickeln, um der steigenden Nachfrage nach unseren revolutionären Hardware- und Softwarelösungen gerecht zu werden", sagte Dr. Gopalan. "Unsere vielfältigen Kunden nutzen Velodyne-Technologien, um die Welt zu verändern. Ich habe großes Vertrauen darin, dass Hr. Vass und Hr. Jellen Velodyne helfen werden, unsere Vision zu verwirklichen, Leben zu verbessern und die Welt sicherer zu machen."

Über Sinclair Vass

Sinclair Vass ist eine erfahrene Führungskraft mit umfangreicher Erfahrung in den Bereichen Telekommunikation, Unterhaltungselektronik, Automotive und industrielle Laser. Hr. Vass ist derzeit als Chief Commercial Officer bei Velodyne Lidar tätig, wo er für die Steigerung des Umsatzes in allen Märkten und Regionen von Velodyne verantwortlich ist. Bevor er seine Tätigkeit bei Velodyne aufnahm, war Herr Vass Präsident des Geschäftsbereichs Laseroptik bei Focuslight Technologies Inc., einem in China ansässigen Hersteller von Hochleistungslasern und optischen Strahlsteuerungslösungen. Vor seiner Zeit bei Focuslight war Herr Vass als Vice President für Vertrieb, Produktmanagement und Kundenservice bei Viavi Solutions tätig. Im Laufe seiner Karriere bekleidete Herr Vass zudem zunehmend leitende Positionen bei JDS Uniphase, New Focus Inc., Lucent Microelectronics, Hewlett Packard und Plessey Research Inc. Herr Vass hat einen BSc (Hons) in Physik von der University of Edinburgh und einen MBA der Open University.

Über Mike Jellen

Mike Jellen ist eine erfahrene Führungskraft im Bereich der industriellen Automatisierung mit umfassender Erfahrung in den Bereichen globales Wachstum und Produktion. Herr Jellen ist derzeit als Chief Strategy Officer bei Velodyne Lidar tätig, wo er für die Förderung des Wachstums von Velodyne im Rahmen von M&A- und Unternehmensentwicklungsinitiativen verantwortlich ist. Zuvor war Herr Jellen als Chief Commercial Officer für Velodyne tätig, wo er das gesamte Tagesgeschäft im Bereich Vertrieb überwachte. Darüber hinaus war er 2015 als Präsident von Velodyne Acoustics und von 2016 bis 2019 als Gründungspräsident von Velodyne Lidar Inc. tätig. Bevor er zu Velodyne kam, war Herr Jellen Vice President von Adept Technology, einem Marktführer im Bereich Robotik und Bildverarbeitungstechnologie. Vor seiner Zeit bei Adept arbeitete Mike zehn Jahre lang bei der Danaher Corporation in aufeinander aufbauenden Positionen mit zunehmender Verantwortung, darunter als Vice President und General Manager für den Geschäftsbereich Fahrzeugsysteme in Stockholm, Schweden. Frühere Positionen bei Danaher umfassten Vice President für Asien, Vice President für strategische Accounts und Controls und General Manager für das Technologiegeschäft. Herr Jellen erwarb einen BSEE in Elektrotechnik von der Marquette University und einen MBA von der Boston University und spezialisierte sich auf Führungsaufgaben im Bereich der Wirtschaft und Technik in den USA, der EU, China, Japan und Korea.

Über Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (Nasdaq: VLDR, VLDRW) läutete mit der Erfindung von Echtzeit-Surround-View-Lidar-Sensoren eine neue Ära der autonomen Technologie ein. Velodyne ist das erste börsennotierte reine Lidar-Unternehmen und weltweit bekannt für sein breites Portfolio an bahnbrechenden Lidar-Technologien. Die revolutionären Sensor- und Softwarelösungen von Velodyne bieten Flexibilität, Qualität und Leistung, um den Anforderungen einer Vielzahl von Branchen gerecht zu werden, darunter autonome Fahrzeuge, fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (advanced driver assistance systems, ADAS), Robotik, unbemannte Luftfahrzeuge, intelligente Stadtkonzepte und Sicherheit. Durch kontinuierliche Innovation strebt Velodyne danach, Leben und Gemeinschaften zu verändern, indem es eine sicherere Mobilität für alle vorantreibt. Weitere Informationen finden Sie unter www.velodynelidar.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der "Safe Harbor"-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995, einschließlich, ohne Einschränkung, aller Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, und schließt, ohne Einschränkung, Aussagen über Velodynes Zielmärkte, neue Produkte, Entwicklungsbemühungen oder Aussagen über den Wettbewerb ein. Wenn in dieser Pressemitteilung die Worte "schätzt", "prognostiziert", "erwartet", "geht davon aus", "rechnet damit", "plant", "beabsichtigt", "glaubt", "strebt", "dürfte", "kann", "wird", "sollte", "zukünftig", "schlägt vor" und Variationen dieser Wörter oder ähnliche Ausdrücke (oder die negativen Versionen dieser Wörter oder Ausdrücke) verwendet werden, sollen sie zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind keine Garantien für zukünftige Leistungen, Bedingungen oder Ergebnisse und beinhalten eine Reihe bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und anderer wichtiger Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Velodyne liegen und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Resultate erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Zu den wichtigen Faktoren, die sich auf die tatsächlichen Ergebnisse auswirken können, gehören unter anderem die ungewissen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf das Geschäft von Velodyne und seinen Kunden; die Fähigkeit von Velodyne, das Wachstum zu steuern; die Fähigkeit von Velodyne, seinen Geschäftsplan umzusetzen; Ungewissheiten in Bezug auf die Möglichkeiten der Kunden von Velodyne, ihre Produkte zu vermarkten und die letztendliche Marktakzeptanz dieser Produkte; Ungewissheiten in Bezug auf Velodynes Schätzungen der Marktgröße für die Produkte von Velodyne; Ungewissheiten in Bezug auf die staatliche Regulierung und Akzeptanz von Lidar für die Bereiche Fußgängersicherheit, Verkehrsstaus und Smart-City-Anwendungen; die Geschwindigkeit und der Grad der Marktakzeptanz der Produkte von Velodyne; der Erfolg anderer konkurrierender Lidar- und Sensor-basierter Produkte und Dienstleistungen, die bereits existieren oder verfügbar werden; die Fähigkeit von Velodyne, Übernahmen zu identifizieren und zu integrieren; Ungewissheiten im Zusammenhang mit aktuellen Rechtsstreitigkeiten von Velodyne und potenziellen Rechtsstreitigkeiten, an denen Velodyne beteiligt ist, oder der Gültigkeit oder Durchsetzbarkeit des geistigen Eigentums von Velodyne; und allgemeine wirtschaftliche und marktbezogene Bedingungen, die sich auf die Nachfrage nach den Produkten und Dienstleistungen von Velodyne auswirken. Velodyne übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

