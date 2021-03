Frankfurt am Main (ots) - Neue Sonderausstellungen Back to Future. Technikvisionen zwischen Fiktion und Realität und Briefe ohne Unterschrift. DDR-Geschichte(n) auf BBC Radio erstmals öffentlich zugänglich. Abstands- und Hygienemaßnahmen ermöglichen entspanntes Museumserlebnis: Zeitslots mit Anmeldung und Wegeführung.Zwei Sonderausstellungen wurden während des Lockdowns digital eröffnet und konnten vom Publikum noch nicht vor Ort im Museum erlebt werden. Am kommenden Wochenende wird sich das ändern. Das bereits nach dem ersten Lockdown erfolgreich erprobte Hygienekonzept wurde verfeinert und sorgt nach der Wiederöffnung am 12.03.2021 für ein abwechslungsreiches und schönes Besuchserlebnis. Im großzügigen luft- und lichtdurchfluteten Museumsneubau sind Abstandsmaßnahmen gut einzuhalten und eine effiziente Klimaanlage tauscht beständig im gesamten Haus die Luft aus. Kommunikator*innen innerhalb der Ausstellungen stehen bereit, um den Infektionsschutz zuverlässig zu gewährleisten.Der Museumsbesuch ist nur nach vorheriger Anmeldung möglich. Gewählt werden kann zwischen Zeitfenstern für die Dauerausstellung Mediengeschichte|n neu erzählt, zusammen mit den Sonderausstellungen Feedback5 und Briefe ohne Unterschrift. DDR-Geschichte(n) auf BBC Radio. Für die große Sonderausstellung im zweiten Obergeschoss, Back to Future. Technikvisionen zwischen Fiktion und Realität stehen eigene Zeitfenster zur Verfügung.Die Fakten im ÜberblickÖffnungszeiten: Di-So, 11-18 UhrAnmeldungen sind grundsätzlich erforderlich und separat für die folgenden zwei Bereiche möglich:1. Sonderausstellung im 2 OG- Back to Future. Technikvisionen zwischen Fiktion und Realität2. Dauerausstellung Mediengeschichte|n neu erzählt zusammen mit den Ausstellungen- Feedback 5: Global Warning! - Marshall McLuhan and the Arts- Briefe ohne Unterschrift. DDR-Geschichte(n) auf BBC RadioOnline-Anmeldung unter https://www.mfk-frankfurt.de/anmeldung-museumsbesuch Anmeldung mit Mail an buchungen-mkf@mspt.de oder telefonisch unter 069 60 60 321Zutritt nur mit Mundschutz (FFP2 oder medizinische OP-Maske) unter Einhaltung der Hygiene- und Kontaktregeln.Das Museumsteam freut sich auf den Besuch im analogen Raum - weiterhin sind wir aber auch auf unseren digitalen Kanälen verstärkt aktiv. Aktuelle Sonderausstellungen können im Expotizer auf der Webseite des Museums in Teilen auch virtuell angesehen werden. Besuchen Sie uns auf: http://www.mfk-frankfurt.dePressekontakt:Daniel Voigt, Tel.: (0 69) 60 60 350 | E-Mail: d.voigt@mspt.deOriginal-Content von: Museum für Kommunikation, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/61966/4859472