DJ IW: Mindestlohn von 12 Euro gefährdet wirtschaftlichen Aufschwung

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Deutschlands wirtschaftlicher Aufschwung nach der Corona-Krise würde durch eine Anhebung des Mindestlohns auf 12 Euro gefährdet werden, warnte das Institut der deutschen Wirtschaft (IW). Zuvor hatten Bundesarbeitsminister Hubertus Heil und Bundesfinanzminister Olaf Scholz (beide SPD) gefordert, dass der Mindestlohn bereits im kommenden Jahr auf mindestens 12 Euro steigen soll.

"Gerade für kleine Unternehmen wäre das eine Hiobsbotschaft: Bei Cafés, Gaststätten und Hotels ist das Gehaltsniveau niedrig, gleichzeitig sind sie besonders von der Pandemie und dem Lockdown betroffen", warnte IW-Ökonom Christoph Schröder. "Sofern ein Betrieb die Krise überlebt, würde er dann auch noch mit höheren Lohnkosten zu kämpfen haben."

Zuvor hatten die beiden Minister in einem Eckpunktepapier gefordert, dass die unabhängige Mindestlohnkommission bei ihrer Anpassungsentscheidung den Medianlohn stärker berücksichtigen sollte. "Die seit Jahren rückläufige Tarifbindung und der zu langsame Anstieg des Mindestlohns zeigen Handlungsbedarf", heißt es in einem gemeinsamen Papier aus den beiden Ministerien. Erfahrungen mit dem Mindestlohn hätten gezeigt, "dass in wirtschaftlich guten Zeiten Spielräume für eine stärkere Anhebung des Mindestlohns nicht genutzt wurden." Daher müssten Arbeitnehmer, die zum Mindestlohn beschäftigt werden, an der allgemeinen Wohlstandsentwicklung partizipieren.

Das IW hingegen sieht bei einem Mindestlohn von 12 Euro die Armutsgefährdung nur leicht um 1,3 Prozentpunkte sinken. Dies würde zudem nur unter der Voraussetzung passieren, dass die Arbeitszeit nicht sinkt, keine Stellen abgebaut werden und es keine Verstöße gegen den Mindestlohn gibt, so Schröder.

Der Mindestlohn ist im Januar von 9,35 Euro auf 9,50 Euro gestiegen. Zum 1. Juli wird die Mindestvergütung dann auf 9,60 Euro erhöht. Für 2022 ist geplant, den Satz auf 9,82 Euro und zum 1. Juli 2022 schließlich auf 10,45 Euro zu erhöhen.

Das IW warnte, dass mit einer Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro bereits im Jahr 2022 negative Beschäftigungseffekte wahrscheinlich seien. "Bisher hat ein höherer Mindestlohn zwar nicht zu einem deutlichen Rückgang der Beschäftigung geführt, jedoch befand sich die Wirtschaft in einem konjunkturellen Aufschwung. Die bezahlte Arbeitszeit ging in dieser Phase bereits zurück", gab Schröder zu bedenken.

