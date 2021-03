Nach dem starken Wochenstart von gestern schienen Anleger am Morgen vermehrt Gewinne mitzunehmen. Der DAX ging folglich leicht schwächer in den Handelstag. Im Laufe des Vormittags drehte die Stimmung an den Börsen jedoch und so markiert der DAX heute Vormittag ein neues Allzeithoch bei knapp 14.458 Punkten. Ob sich der Leitindex bis zum Handelsschluss auf diesem Niveau halten kann, bleibt abzuwarten. Zum Mittag steht ein Plus von 0,4% zu Buche. Die meistgehandelten Aktien der Stuttgarter Anleger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...