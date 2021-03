Franziska Schimke blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise die Aktie von Continental. Der Autozuliferer hat er erneut rote Zahlen präsentiert. Aber vor allem der Ausblick wird als unerwartet schwach eingestuft. Conti geht von einer nur langsamen Erholung seiner Geschäfte nach dem Corona-Jahr aus. Bei den Verkäufen steht GameStop im Visier der Investoren. Die Aktie von GameStop sprang am Montag im US-Handel um fast 50 Prozent nach oben und erobert dabei zeitweise die Marke von 200 Dollar zurück. Im Gegensatz zu den wilden Kursschwankungen der letzten Wochen gibt es bei der Hype-Aktie diesmal sogar einen fundamentalen Grund, ob in diesem Ausmass, sei aber mal dahin gestellt, heißt es. Das Unternehmen hat Ryan Cohen als neuen Chef eines Sonderkomitees gewonnen. Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv