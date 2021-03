DJ Chevron legt Pläne für höhere Rendite und weniger Emissionen vor

Von Dave Sebastian

NEW YORK (Dow Jones)--Der US-Ölkonzern Chevron will seine Rendite auf das eingesetzte Kapital bis 2025 mehr als verdoppeln und seinen CO2-Ausstoß bis 2028 um 35 Prozent reduzieren. "Chevrons Nachricht an die Investoren lässt sich in vier Worten zusammenfassen: höhere Renditen, weniger CO2", sagte CEO und Chairman Michael Wirth.

Aus der Übernahme von Nobel Energy erwartet der Konzern nun mit 600 Millionen Dollar doppelt so viele Einsparungen wie zuvor. Das soll zu einer Senkung der operativen Ausgaben von 10 Prozent im laufenden Jahr im Vergleich zu 2019 beitragen.

Chevron bestätigte das Ziel für die Jahre 2021 bis 2025, 14 bis 16 Milliarden Dollar zu investieren. Während in dem Zeitraum weniger Geld für die Expansion in Kasachstan zur Verfügung stehen soll, sollen die Investitionen in attraktive Assets steigen.

March 09, 2021 09:52 ET (14:52 GMT)

