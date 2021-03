Die US-Aktienmärkte sind mit Gewinnen in den Handel am Dienstag gestartet. Positive Vorgaben kommen von Europas Börsen und einem nachgebenden US-Dollar.New York - Die US-Aktienmärkte sind mit Gewinnen in den Handel am Dienstag gestartet. Impfstoff-Fortschritte stützten das Geschehen an den Märkten, hiess es. Der Dow Jones Industrial kletterte in der ersten halben Stunde um 0,55 Prozent auf 31'978,00 Punkte. Am Montag hatte der US-Leitindex ein Rekordhoch erklommen, am Ende des Tages mit einem Plus von rund einem Prozent aber etwas an Schwungkraft...

