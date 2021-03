Vaduz (ots) - Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom 9. März 2021 die Maturakommission für die Mandatsperiode 2021 bis 2025 neu bestellt. Der Vorsitzende Helmut Konrad aus Schaan wurde für eine zweite Amtsperiode bestätigt. Den Vizevorsitz übernimmt erneut Brigitte Kaiser aus Triesen. Für eine weitere Mandatsperiode bestätigt wurden die Mitglieder Markus Kaiser aus Gamprin-Bendern, Christoph Mattle aus Altstätten und Richard Quaderer aus Schaan sowie Amtsleiter Arnold Kind als Vertreter des Schulamts. Als beratende Stimme nimmt erneut der Rektor des Liechtensteinischen Gymnasiums, Eugen Nägele, in der Kommission Einsitz. Neu stösst Christoph Ospelt aus Vaduz zur Maturakommission hinzu.



Die Regierung dankt dem ausscheidenden Mitglied, Hansrudi Noser aus Vaduz, für seine Mitarbeit und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute. Die Regierung dankt allen Mitgliedern der Maturakommission für die Bereitschaft, in der Kommission mitzuwirken und wünscht ihnen bei der Ausübung dieser Tätigkeit viel Freude und Erfolg.



