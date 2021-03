DJ Merkel: Unternehmen sollen an Schnelltests substantiell teilnehmen

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel hat am Dienstag an die Wirtschaft appelliert, ihre Corona-Schnellteststrategie umzusetzen. "Wir erwarten, dass wirklich substantiell die Wirtschaftsunternehmen daran teilnehmen. Die Teststrategie ist ein Muss für die Möglichkeit von Öffnungen und eine Brücke bis dahin, dass wir dann größere Teile der Bevölkerung geimpft haben", sagte Merkel am Dienstag.

Zuvor hatten die Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft an ihre Mitglieder appelliert, im Kampf gegen die Corona-Pandemie ihren Beschäftigen Selbsttests, und wo dies möglich sei, Schnelltests anzubieten.

Merkel sagte, dass die Spitzenverbände kein direktes Durchgriffsrecht bei den Mitgliedsunternehmen hätten, um die Corona-Tests vor Ort durchzusetzen. Aber Anfang April werde man eine erste Überprüfung haben, wer bei den Tests mitmache. "Ich kann nur alle einzelnen Unternehmen auch dazu aufrufen, sich diesem Aufruf der Wirtschaftsverbände anzuschließen", sagte Merkel. "Wir werden uns das natürlich in der Regierung sehr genau anschauen, was dabei dann herausgekommen ist."

Die Spitzenverbände Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI), Deutscher Industrie und Handelskammertag (DIHK) und Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) erklärten in einer Stellungnahme, dass Testen im Betrieb eine wichtige Brücke sein könne, bis mit dem Impfen weiter Teile der Belegschaften auch durch die Betriebsärzte begonnen werden kann.

"Vermehrte Tests sind eine wirksame Brücke, die mindestens bis Juni notwendig sein wird. Wir wollen in dieser Zeit unsere gesamtgesellschaftliche Verantwortung durch eine vorübergehende substanzielle Ausweitung der Testung realisieren", hieß es in der gemeinsamen Erklärung.

