(shareribs.com) New York / Toronto 09.03.2021 - Der Anbieter von Fleischalternativen Beyond Meat hat eine Vertriebsvereinbarung mit der Supermarktkette Walmart abgeschlossen. Plant&Co hat einen neuen Standort für YamChops eröffnet. Beyond Meat weitet die Kooperation mit der US-Supermarktkette Walmart aus. Die Aktie des Anbieters von Fleischalternativen auf pflanzlicher Basis zieht daraufhin an. Beyond ...

Den vollständigen Artikel lesen ...