Die Arbeitsweise der Ethereum-Blockchain ist überaus stromintensiv. Die Website Cryptoart.wtf will transparent machen, wie sich die wachsende Zahl NFTs darauf auswirkt. Erschreckt euch nicht! Mit der Website Cryptoart.wtf setzt der Digital-Künstler Memo Akten seine vorangegangenen Forschungsergebnisse zum Stromverbrauch auf der Ethereum-Blockchain um. Dabei fokussiert er sich ausdrücklich auf die in letzter Zeit stark an Beliebtheit gewinnenden Krypto-Kunstwerke in der Form der NFT, also den Non-fungible Token. NFT haben wir hier ausführlich erläutert. Beispiele für den NFT-Hype gibt...

Den vollständigen Artikel lesen ...