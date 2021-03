Stuttgart (ots) - Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zum Löw-RücktrittJetzt also doch. Joachim Löw hört auf. Im Sommer, nach derEM, ist Schluss für den Bundestrainer. Das ist es wohl, was im Sport eine Ära ist- die in den Augen vieler Experten und Fans zu spät zu Ende geht. Besser spätals nie. Löw und sein Team wirkten zuletzt kraftlos - und die Stimmung derFußballnation Deutschland rund um ihr Flaggschiff DFB-Elf erreichte immer neueTiefpunkte. Das alles hing eng mit Löw zusammen, bei dem sich in deröffentlichen Wahrnehmung Überdruss einstellte.Der Weltmeistertrainer brachte den deutschen Fußball von2006 an voran, mit Offensivfußball, mit dem regelmäßigen Einzug ins Halbfinalebei großen Turnieren und dem Höhepunkt 2014. Löw also hat riesige Verdienste.Er hat nur den richtigen Zeitpunkt für den Rücktritt verpasst: Denn schon nachder WM 2018 in Russland wäre es an der Zeit gewesen.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstFrank SchwaiboldTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/39937/4859649