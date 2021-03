VANCOUVER, BC, 09. März 2021 - Tudor Gold Corp. (TSXV: TUD) (Frankfurt: TUC) (das "Unternehmen" oder "Tudor Gold") freut sich, die Ergebnisse der ersten Mineralressourcenschätzung für die Goldstorm und Copper Belle Zonen auf dem Flaggschiffprojekt Treaty Creek zu präsentieren. Die Konzessionsflächen befinden sich im Herzen des Goldenen Dreiecks im Nordwesten von British Columbia, die im Trend des KSM-Projekts von Seabridge liegen. Dieses liegt fünf Kilometer südwestlich der Goldstorm-Zone. Bei der von P & E Mining Consultants Inc. (P & E) durchgeführten Mineralressourcenschätzung wurden insgesamt 218 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 105.658,8 Metern verwendet.

Das offene Tagebau-Grubenmodell (constraining open-pit-shell) enthält 14,15 Millionen Unzen Goldäquivalent ("AuEq") in der gemessenen und angezeigten (measured and indicated) Ressourcenkategorie bei einem durchschnittlichen Gehalt von 0,72 g/t AuEq sowie 5,26 Millionen Unzen AuEq in der gemessenen und angezeigten Kategorie mit einem durchschnittlichen Gehalt von 0,80 g/t AuEq bei den Out-of-pit Mineral Resources.

Bei dem Tagebau-Grubenmodell wurde ein Cut-off Grenzwert von 0,30 g/t AuEq verwendet, und bei der Out-of-pit Mineralressourcenschätzung, die auch Untertage Blöcke umfasst, ein höherer Cut-off Grenzwert von 0,46 g/t AuEq. Die Goldstormzone bleibt in alle Richtungen und in der Tiefe offen. Das Datum des Inkrafttretens der Mineralressourcenschätzung ist der 1. März 2021. Ein technischer Bericht, der gemäß National Instrument 43-101, Offenlegungsstandards für Mineralprojekte, wird innerhalb von 45 Tagen nach dieser Pressemitteilung folgen und auf SEDAR sowie der Webseite des Unternehmens veröffentlicht.

Ken Konkin, P.Geo., Vizepräsident für Exploration und Projektentwicklung bei Tudor Gold, erklärt: "Wir sind sehr zufrieden mit den Ergebnissen unserer ersten Mineralressourcenschätzung. Nur 10-12% der Goldäquivalentwerte werden auf Silber- und Kupfermineralisierungen zurückgeführt, was auf ein stark golddominiertes System hinweist. Aufgrund des immensen Volumens des Systems enthält es jedoch große Mengen an Silber und Kupfer. Weitere Studien sind erforderlich, um die möglichen wirtschaftlichen Auswirkungen dieser beiden Metalle zu untersuchen. Unsere vorläufigen metallurgischen Testarbeiten zeigen hervorragende Goldgewinnungsraten (gold recoveries) für ein Schwerkraft- + Flotationskonzentrat. Aus vier zusammengesetzten Tests ergab sich eine durchschnittliche Goldrückgewinnung von 96,2% in Pyritkonzentraten, wobei die Gesamtgoldrückgewinnung nach der Konzentratextraktion in der Größenordnung von 88% liegen dürfte. Die metallurgischen Studien zeigten auch, dass in den Goldstorm- und Copper Belle-Zonen keine schädlichen Elemente wie Arsen, Antimon oder Quecksilber nachgewiesen wurden. Die vier Tests wurden von der BV Minerals Metallurgical Division durchgeführt und vom metallurgischen Berater Frank Wright, P.Eng. überwacht.

Wir planen für 2021, die Bohrungen in der Goldstormzone abzuschließen, um die Grenzen der Zonen 300 Horizon, CS-600 und DS-5 zu definieren. Darüber hinaus sind Diamantbohrungen bei Eureka und Perfectstorm geplant. Wir glauben, dass das Treaty Creek-Grundstück ein hervorragendes Potenzial für die weitere Entdeckung von Gold-Silber-Kupfer-Systemen wie Goldstorm bietet."

Zu den Highlights der Mineralschätzung gehören:

- Die Klassifizierungen der gemessenen, angezeigten und abgeleiteten Mineralressourcen für Gold-, Silber-, Kupfer- und Goldäquivalente und ihre jeweilige Tonnage sind in der folgenden Tabelle 1 aufgeführt. Zusätzlich zu den Goldmineralressourcen in der gemessenen und angezeigten Kategorie in Höhe von 17,33 Millionen Unzen und 7,22 Millionen Unzen in der abgeleiteten Goldmineralressource gibt es 93,41 Millionen Unzen Silber, die als gemessene und angezeigte Mineralressourcen eingegeschätzt werden, und zusätzlich 40,57 Millionen Unzen Silber in der abgeleiteten Mineralressource. Die Mineralressourcenschätzung in der gemessenen und angezeigte Kategorie enthält außerdem 1,096 Milliarden Pfund Kupfer und zusätzlich 330 Millionen Pfund Kupfer in der abgeleiteten Kategorie.

- Eine Schüttdichte (bulk density) von 2,80 t/m3 basierte auf Messungen, die P & E während ihrer Feldbesuche durchgeführt hatte.

- Für die Mineralressourcenschätzung wurde ein dreidimensionales Blockmodell von 5 x 5 x 5 m verwendet. Gemessene Mineralressourcen werden durch mindestens vier Bohrlöcher innerhalb von 100 Metern definiert. Die angezeigten Mineralressourcen werden durch mindestens vier Bohrlöcher innerhalb von 200 Metern definiert.

TABELLE 1: ZUSAMMENFASSUNG DER ERSTEN MINERALRESSOURCEN - SCHÄTZUNG

1. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven, es wurde keine Wirtschaftlichkeit nachgewiesen. Die Schätzung der Mineralressourcen kann durch Umwelt-, Genehmigungs-, Rechts-, Eigentums-, Steuer-, gesellschaftspolitische, Marketing- oder andere relevante Aspekte erheblich beeinflusst werden. Es gibt keine Gewissheit, dass Mineralressourcen in Mineralreserven umgewandelt werden.

2. Die in dieser Schätzung abgeleitete Mineralressource weist ein geringeres Vertrauensniveau auf als die, die für eine angezeigte Mineralressource gilt muss nicht in eine Mineralreserve umgewandelt werden. Es wird vernünftigerweise erwartet, dass der Großteil der abgeleiteten Mineralressource bei fortgesetzter Exploration zu einer angezeigten Mineralressource hochgruppiert werden könnte.

3. Die Mineralressourcen in dieser Pressemitteilung wurden gemäß dem vom CIM erstellten kanadischen Institut für Bergbau, Metallurgie und Erdöl (CIM), den CIM-Standards für Mineralressourcen und -reserven, Definitionen (2014) und Best Practices Guidelines (2019) geschätzt, die vom ständigen Ausschuss für Reservedefinitionen und vom CIM-Rat angenommen wurden.

4. Die verwendeten Metallpreise betrugen 1.625 USD / Unze Gold, 19 USD / Unze Silber, 2,80 USD / Pfund Kupfer mit Prozessrückgewinnungen von 88% Au, 30% Ag und 80% Cu. Es wurden Verarbeitungskosten von 16,50 CAD pro Tonne und G & A-Kosten von 2 CAD verwendet.

5. Die einschränkenden Parameter für die Grubenoptimierung betrugen 2,50 CAD pro Tonne Mineralisierungs- und Abfallmaterialabbaukosten sowie 50-Grad-Grubensteigungen (pit slopes) mit einem AuEq cut-off Grad von 0,30 g/t.

6. Die Out-of-Pit-Parameter lagen bei 10 CAD pro Tonne für die Massenabbaukosten (bulk mining) in großem Maßstab. Die außerhalb der Grube befindlichen Mineralressourcenblöcke wurden oberhalb des AuEq cut-off Grade von 0,46 g/t, unterhalb der contraining pit shell und innerhalb der einschränkenden mineralisierten Drahtgitter quantifiziert. Out-of-Pit-Mineralressourcen weisen Kontinuität und ein angemessenes Potenzial für die Gewinnung durch eine unterirdische Massenabbaumethode auf.

ABBILDUNG 1 (Ansicht mit Blick in NNE Richtung): Bild der 3D-Tagebaugrube (contraining pit shell) mit Darstellung der 300-Horizont- (lila), CS-600-Zone (rot) DS-5-Zone (orange) und Copper Belle (blau).

Walter Storm, Präsident und CEO, erklärte: "Wir sind äußerst zufrieden mit unseren Explorationsbemühungen und der daraus resultierenden anfänglichen Mineralressourcenschätzung, die darauf hinweist, dass Treaty Creek eine der weltweit größten Goldentdeckungen des Jahrzehnts sein könnte. Wir haben ein sehr schwieriges Explorationsjahr unter strengen COVID-19-Protokollen abgeschlossen und eine hervorragende Sicherheitsbilanz geführt. Die Goldstormzone bleibt in alle Richtungen und in der Tiefe offen, und unsere Priorität für 2021 wird darin bestehen, die Bohrungen an den nordöstlichen und südöstlichen Grenzen sowie in der Tiefe abzuschließen. Ziel ist es, einen Großteil der 7,9 Millionen Unzen abgeleiteten Mineralressourcen mit einem Durchschnittswert von 0,79 g/t AuEq in Klassifizierungen für gemessene und angezeigte Ressourcen umzuwandeln und die Grenzen für die mineralisierten Zonen innerhalb der Goldstormzone zu ermitteln. Unser geologisches Team plant derzeit das Explorationsprogramm 2021, das auch Bohrungen der neu entdeckten Perfect Storm Zone sowie der Eureka Zone umfasst. Ziel ist es, die derzeitige Au-Ag-Cu-Mineralressource von Treaty Creek zu erweitern. "

QA / QC

Bohrkernproben wurden im Vorbereitungslabor von MSA Labs in Terrace, BC, hergestellt und im geochemischen Labor von MSA Labs in Langley, BC, getestet. Die analytische Genauigkeit und Präzision wird überwacht, indem vom Personal von Tudor Gold in regelmäßigen Abständen Rohlinge, zertifizierte Standards und doppelte Proben in den Probenstrom eingefügt werden. Das Qualitätssystem von MSA Laboratories entspricht den Anforderungen der internationalen Standards ISO 17025 und ISO 9001. MSA Labs ist unabhängig vom Unternehmen.

Qualifizierte Person

Eugene Puritch, P.Eng. von P & E Mining Consultants Inc. ist die qualifizierte Person im Sinne der National Instrument 43-101-Offenlegungsstandards für Mineralprojekte, die die wissenschaftliche und technische Offenlegung in dieser Pressemitteilung überprüft und genehmigt haben. Herr Puritch ist unabhängig von der Gesellschaft.

Über Tudor Gold

Tudor Gold ist ein Edelmetall- und Basismetall-Explorationsunternehmen mit Konzessionsflächen im ‚Goldenen Dreieck' von British Columbia, einem Gebiet, in dem produzierende bzw. in der Vergangenheit produzierende Minen sowie mehrere großen Lagerstätten, die sich einer möglichen Erschließung nähern. Das 17.913 Hektar große Treaty Creek Projekt (an dem Tudor Gold zu 60% beteiligt ist) grenzt im Südwesten an das KSM-Grundstück von Seabridge Gold Inc. und im Südosten an das Brucejack-Grundstück von Pretium Resources Inc. Darüber hinaus kontrolliert das Unternehmen 100% des Electrum-Projektes und verfügt über earn-in Optionen bzw. ist zu 100% an weiteren Projekten im ‚Goldenen Dreieck' beteiligt.

"Walter Storm"

Walter Storm.

Präsident and Chief Executive Officer

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens unter www.tudor-gold.com oder wenden Sie sich an:

Carsten Ringler

Head of Investor Relations and Communications

Telefon: +1 604 559 8092 oder +49 151 55362000

E-Mail: carsten.ringler@tudor-gold.com

