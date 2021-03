Nach den deutlichen Kursgewinnen zum Wochenstart haben Europas wichtigste Aktienmärkte am Dienstag ihren Schwung etwas gedrosselt.Paris / London - Nach den deutlichen Kursgewinnen zum Wochenstart haben Europas wichtigste Aktienmärkte am Dienstag ihren Schwung etwas gedrosselt. Dennoch ging es - gestützt von sinkenden Anleihenrenditen - in etwas gemächlicherem Tempo weiter aufwärts. Nach wie vor überwiege der Konjunkturoptimismus dank der Aussicht auf weitere Corona-Lockerungen, sagte ein Börsianer.

