Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Seit der Finanzkrise aus 2008 befinden sich die Zinsen in Europa in einem langfristigen Abwärtstrend. Mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie im Jahr 2020 und der damit einhergehenden wirtschaftlichen Schieflage in zahlreichen Ländern dürfte sich diese Notsituation in zahlreichen Ländern noch verschärfen. Folglich erscheinen steigende Zinsen eher fraglich. Anleger sind auf der Suche nach alternativen Investments. Einer der heißesten Anlagetrends im Jahr 2021 sind Kryptowährungen. Im Folgenden zeigen wir Ihnen, was Kryptowährungen sind, worauf Sie achten sollten und wie Sie investieren können. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...