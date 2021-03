Breaking News: Geheimtipp Clarity Gold und das große Kursfeuerwerk? Eine 4.000%-Story reloaded?

Anzeige / Werbung

Die Aktie von Clarity Gold Corp.* (WKN: A2P71M) unfassbar billig und hat vergleichen mit der Konkurrenz in meinen Augen blendende Aussichten zur alles überstrahlenden Größe am Goldexplorationshimmel zu werden!

Und ich bin mit dieser Meinung offenbar nicht alleine, denn man erhielt von Investoreneinen großen Vertrauensvorschuss, den man mit 27% sogar exakt beziffern kann.

Das Goldprojekt in Kanadas Herz der Goldförderung, auf dem Clarity Gold Corp.* (WKN: A2P71M) nun mit den Bohrungen beginnt, hat in der Vergangenheit schon richtig hohe Goldkonzentrationen von bis zu 167 g/t gezeigt. Noch viel wertvoller ist die Information, dass in 25% aller bisher analysierten Bohrkerne sichtbares Gold zu finden war, was eine seltene Ausnahme und keinesfalls die Regel ist!

Clarity Gold Corp.* (WKN: A2P71M) hat erst vor wenigen Tagen etwas außergewöhnliches vollbracht, nämlich eine Kapitalerhöhung zu einem Kurs abzuschließen, der 27% ÜBER dem Börsenkurs lag (CLARITY GOLD CLOSES $3.8 MILLION FLOW-THROUGH NON-BROKERED PRIVATE PLACEMENT) und zuvor noch nie erreicht wurde. Die akkreditierten Anleger setzten voll auf den Erfolg des Unternehmens - nicht zu unrecht, wie ich meine.

Neben der guten Kapitalausstattung von 8,3 Mio. CAD, der finanziell die Möglichkeit eines sehr großen Explorationsprogramms bietet, ist die soeben veröffentlichte News nicht minder wichtig:

CLARITY GOLD MOBILIZES DRILL TO COMMENCE EXPLORATION PROGRAM AT THE DESTINY PROJECT IN THE ABITIBI BELT

Wir freuen uns außerordentlich, unser erstes Programm beim Destiny Project in Angriff zu nehmen, auf dem umfangreiche historische Arbeiten durchgeführt wurden, darunter über 50.000 Meter Diamantbohrungen durch frühere Betreiber. Mit einer gesunden Kasse und der auf den Weg gebrachten Exploration ist Clarity in einer idealen Position, um das Destiny-Projekt voranzutreiben. JAMES ROGERS, CEO VON CLARITY GOLD CORP.* (WKN: A2P71M )

NEWS FAZIT:

Clarity Gold Corp.* (WKN: A2P71M) mobilisiert das Bohrteam, welches das Destiny Projekt mit gesamt 10.000 Meter Bohrungen weiter erkunden soll.

Werden 10.000 Meter wie geplant absolviert, so kann man mit rund 30 Bohrlöcher rechnen, die Goldmineralisierung weit oberhalb jeder Norm bringen sollten. Um zu dieser Einschätzung zu gelangen, braucht man nicht eine Kaffeesud-Leserin sondern ein Blick auf die historischen Resultate reicht. Ein Viertel [!!!] aller Bohrkerne auf dem Destiny Projekt zeigte bislang "sichtbares" Gold, auf dem Teilabschnitt DAC waren es tatsächlich sogar 50%.

Die interessierten Beobachter sollten diese News als Startschuss verstehen und die Aktie von Clarity Gold Corp.* (WKN: A2P71M) vermehrt zukaufen, denn es besteht immer noch die Möglichkeit diese 24% billiger zu kaufen als der Preis der letzten Kapitalerhöhung bei 1,85 CAD.

Ich denke, dass ich nicht übertreibe, wenn ich behaupte, dass Clarity Gold Corp.* (WKN: A2P71M) in meinen Augen die besten Voraussetzungen hat, in der 2021-er Explorationssaison für Furore zu sorgen, wenn nicht sogar zum Superstar zu werden.

Diese Aktie ist für mich derweil noch ein Geheimtipp - aber nicht mehr lange. Wenn man auf Kursgewinne ala Great Bear oder Amex Exploration, beide rund 4.000% Kursgewinn, spekulieren möchte, ist man glaube ich gut beraten, sich jetzt Clarity Gold Corp.* (WKN: A2P71M) näher anzuschauen. MEINUNG AUTOR

CLARITY GOLD CORP.*

WKN: A2P71M , CSE: CLAR



Coole Sache: Mit einem Konto bei Smartbroker können Sie diese Aktie ab 0 Euro handeln. - Ein Brokerwechsel zahlt sich oft aus!!

Es gibt nur sehr wenige Goldexplorer, denen ich zutraue, einen Erfolg ala Great Bear Resources (TSXV: GBR) oder Amex Exploration (TSXV: AMX) zu replizieren. Der Explorer Great Bear Resources kostet derzeit rund +740Mio. Dollar (CDN) an der Börse, Amex Exploration ist mit 240 Mio. Dollar (CDN) bewertet. Die Bewertung von Clarity Gold Corp.* (WKN: A2P71M) liegt hingegen bei rund 40 Mio. Dollar (CDN). Mit 8,3 Mio. CAD wird das Unternehmen für die Explorationsarbeiten gut gerüstet sein, die in Kürze beginnen sollten. - Eine Bohrfirma wurde schon beauftragt und Ergebnisse, wie man sie schon in der Vergangenheit sah, werden erwartet:

24 Meter mit 6 g/t Gold;

9 Meter mit 4 g/t Gold;

9 Meter mit 5 g/t Gold;

7 Meter mit 9 g/t Gold;

3 Meter mit 19 g/t Gold;

1 Meter mit 167 g/t Gold!



Foto von sichtbarem Gold im Bohrkern vom Bohrloch DES06-85 mit 167 g / t Au innerhalb der DAC-Zone



Clarity Gold bereitet sich auf das 2021-er Explorationsprogramm auf dem Destiny-Goldprojekt vor und wertet Daten aus, die zeigen, - und hier kommt die wirklich sensationelle Neuigkeit ins Spiel -, dass 25% der historischen Bohrlöcher sichtbares Gold aufweisen.

Im Rahmen der Explorationsplanung von Clarity Gold Corp.* (WKN: A2P71M) für 2021 und einer Zusammenfassung der laufenden Dateninterpretation und -erfassung erhob man, dass bei 25% [!!!] der 172 bereits gebohrten Bohrlöcher auf dem gesamten Destiny-Projekt sichtbares Gold festgestellt wurde.

Bei 43 Bohrlöchern wurden sehr hohe Mineralisierungen erzielt, die zumindest bei über 10g/t Gold liegen und gar bis zu 167g/t Gold betragen.

All das ist schon gewaltig, aber es wird noch beeindruckender, wenn man die folgende Datentabelle einer kürzlich veröffentlichten Meldung betrachtet:

Zone # sichtbares Gold # Gesamtanzahl DAC 38 77 Darla 2 23 Gap 2 19 West 1 7 Outside 0 46 Total 43 172



Mehr als 50% der Bohrlöcher der sog. DAC-Zone des Destiny-Projekts zeigen sichtbares Gold. Das bedeutet im Rückschluss, dass man einen wahren Schatz an Bohrlöchern hat, der eine Mineralisierung von über 10g/t Gold aufweist.

DIE STORY:

75% des geförderten Goldes aus Kanada kommt aus der Abitibi-Region. Der Abitibi-Goldgürtel, in dem sich das Destiny-Projekt befindet, ist eine Region in Kanada, in der Goldminen bis zu einer Tiefe von mehr als 2.000 m betrieben werden. Das gesamte Gebiet erstreckt sich von Ontario über die Grenze bis nach Quebec. Zahlreiche gut bekannte Goldexplorer und Produzenten sind dort angesiedelt und Bodenproben erbringen immer wieder aufsehenerregende Resultate, die häufig von hohen Kursgewinnen begleitet werden.

Wenn Sie in Ihrem Auto durch den Abitibi fahren, können Sie buchstäblich fast jede Stunde anhalten und eine Goldmine mit mehreren Millionen Unzen besuchen. KEITH SCHAEFER - AUTOR UND EXPERTE VOM "INVESTMENT WHISPERER"

Es scheint, dass alles, was Rang und Namen im Bergbau hat, im Abitibi-Goldgürtel angesiedelt ist. Sechs Haupttrends ziehen sich durch dieses kanadische Gold-Mekka. BHP, Glencore, Hecla, Newmont, Yamana, Osisko und Probe sind einige der bekannteren Namen. Die vergleichsweise (noch) kleine Clarity Gold Corp.* (WKN: A2P71M) ist nun mittendrin.

Der Explorer Amex Mining (TSXV: AMX) ist ein anderer "Junior", der am selben Goldtrend wie Clarity Gold exploriert, weshalb sich natürlich ein Vergleich mit dieser Firma aufdrängt, die ihren mutigen Aktionären der frühen Stunde bis zu unfassbaren 6.800% in 30 Monaten bescheren konnte. Bei Clarity Gold Corp.* (WKN: A2P71M) zählen jetzt Anleger, die sich eine Position ins Depot legen, zu den mutigen Aktionären der frühen Stunde. Eine ähnliche Performance wäre natürlich traumhaft, aber auch eine Angleichung an das jetzige Bewertungsniveau von Amex Mining (TSXV: AMX) würde mehr als einer Verzehnfachung gleichkommen.

DESTINY AUF EINEN BLICK

Für den DAC-Abschnitt des Destiny-Projekts, das Clarity Gold Corp.* (WKN: A2P71M) exploriert, gibt es schon eine NI-43-101 konforme Ressourcenschätzung über gesamt 600.000 Unzen Gold. Dass diese Ressourenschätzung auf Basis von lediglich 77 Bohrlöchern erstellt werden konnte, unterstreicht die Hochwertigkeit dieses Projektes eindrucksvoll!



Es fällt auf, dass jedes Bohrloch auf zwei oder mehrere Schichten Gold in unterschiedlichen Tiefen trifft. Die Goldmineralisierungen liegen in den angeführten Bohrlöchern zwischen 2,5 g/t und 167 g/t Gold und haben eine Mächtigkeit von bis zu 23,6 Meter.

Vergleicht man diese Werte mit der 275 Mio. CAD schweren Amex Exploration, die sich wegen der geologischen Ähnlichkeit als erstes anbietet, so muss Clarity Gold Corp.* (WKN: A2P71M) diesen Vergleich absolut nicht scheuen. Das Perron-Projekt von Amex zeigte in einer der letzten Pressemitteilungen Goldgehalte von zwischen 0,56g/t und 130g/t Gold, ebenfalls in verschiedenen Bohrtiefen. Amex hat bislang meines Wissens nach keine Ressourcenschätzung vorgelegt. - Dies tut der Sache aber nicht weh, denn allein mit den bis dato veröffentlichten Bohrergebnissen ist man ein Liebling der Explorationsanleger geworden.

Clarity Gold Corp.* (WKN: A2P71M) hat derzeit einen Börsenwert von gerade einmal 25,7 Mio. CAD. Wie eingangs schon erwähnt ist das weniger als ein Zehntel der Bewertung von Amex.

PERSONALIE: RORY KUTLUOGLU!

Als ein wichtiger Teil von Clarity Gold Corp.* (WKN: A2P71M) ist der erfahrene Geologe Rory Kutluoglu anzusehen, der (ansässig im Clarity-Advisory Board) zusammen mit Clarity-CEO James Rogers das Destinity-Projekt ausfindig gemacht hat. Herr Kutluoglu ist ein in der Branche angesehener Geologe mit über 15 Jahren Erfahrung in der internationalen Rohstoffbranche und arbeitete in Führungspositionen bei nordamerikanischen und europäischen Unternehmen. Genau dieser Kutluoglu war der Explorationsmanager für Kaminak Gold Corp. für das sog. Coffee-Goldprojekt, bevor Kaminak 2016 von Goldcorp. für circa eine halbe Milliarde Dollar (CDN) übernommen wurde.

FAZIT:

Sollten Sie, geschätzte(r) Leser(in), Amex-Aktionär(in) sein, dann möchte ich Ihnen versichern, dass ich glaube, dass dies ein exzellentes Investment ist, bei dem sich eine längere Haltedauer durchaus über die Maßen auszahlen könnte. Es liegt mir fern, Clarity Gold Corp.* (WKN: A2P71M) als die zweite Amex zu postulieren, aber dennoch sind die Ähnlichkeiten frappant und unübersehbar. Clarity befindet sich aber vergleichsweise eben auf einem sehr niedrig erscheinenden Bewertungsniveau. Der Hebel dürfte im Erfolgsfall sehr groß sein.

Den Umstand, dass Clarity Gold Corp.* (WKN: A2P71M) nicht bei Null beginnen muss, werte ich als sehr positiv, denn ein paar gute Bohrlöcher vom anstehenden 2021er-Explorationsprogramm könnten diese schnell massiv vergrößern.

Was passiert, wenn ein Explorer durchgehend gute Bohrresultate bringt (wie ich es von Clarity Gold Corp.* (WKN: A2P71M) erwarte), zeigen zahlreiche Beispiele. Aus dem bullVestor-Universum kann man hier auch durchaus Benchmark Metals dazuzählen, die letztes Jahr im März noch bei 0,20 CAD notierte und im Juli das bisherige Hoch von 1,64 CAD erklimmt (800%).

Ich denke, dass ein Investment in Clarity Gold Corp.* (WKN: A2P71M) eine sehr große Chance birgt, überproportionale Gewinne realisieren zu können.

Den Original Bericht finden Sie HIER.

Helmut Pollinger



*Beachten Sie zwingend nachfolgende Hinweise zu den bei bullVestor definitiv bestehenden Interessenkonflikten hinsichtlich dieser Veröffentlichung sowie unsere Riskohinweise und unseren Haftungsausschluss

