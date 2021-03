REUTLINGEN (dpa-AFX) - "Reutlinger General-Anzeiger" zu Kritik an Impfstrategie:

Die Kritik des Stiko-Chefs zeigt aber auch ein anderes Problem. In der Pandemie geht es nicht vorrangig darum, Regelungen möglichst buchstabengetreu umzusetzen. Wichtig ist es, in kürzester Zeit so viele Menschen wie möglich zu impfen. Und wenn der Impfstoff von Astrazeneca von eben dieser Ständigen Impfkommission zunächst nur für Menschen bis 64 Jahre freigegeben wird, so kann der Stoff nicht im Gefrierschrank liegen bleiben, bis die Stiko ihre Einschätzung ändert. Die Länder haben deshalb in Notwehr richtig gehandelt, als sie begannen, auch jüngere Menschen zu impfen. Fehler haben sie bei der Umsetzung dennoch gemacht./zz/DP/mis