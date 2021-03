Der Schweizer Baukonzern realisiert Büro-, Hotel- und Wohnungsprojekte für ein Auftragsvolumen von insgesamt rund 140 Mio Euro.Dietlikon - Erfolgreicher Jahresauftakt für Implenia in Deutschland: Die Gruppe hat fünf Hochbauaufträge akquiriert. Im Südwesten rund um Karlsruhe, in Berlin sowie im Osten Deutschlands, im thüringischen Jena, realisiert Implenia Immobilienprojekte mit einem Auftragswert von insgesamt rund 140 Mio Euro. In Karlsruhe erhielt Implenia von der Qcoon Real Estate GmbH und der FORTOON Development GmbH...

Den vollständigen Artikel lesen ...