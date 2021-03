NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Bewertung der Aktien des Essenslieferdienstes Delivery Hero bei einem Kursziel von 140 Euro mit "Overweight" wieder aufgenommen. Analyst Marcus Diebel berücksichtigt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie nun die Übernahme des südkoreanischen Konkurrenten Woowa Brothers sowie weitere Zukäufe. Mit diesen Akquisitionen habe Delivery Hero seine Präsenz in Schwellenländer-Märkten weiter gestärkt. Das Unternehmen gehöre zu den besten in einer Branche mit weiterhin guten Geschäftsaussichten./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2021 / 00:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2021 / 00:26 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A2E4K43

