DJ PTA-Adhoc: Von Roll Holding AG: Von Roll als Weltmarktführer ausgezeichnet

Meldung gemäß SIX Adhoc Publizität Art. 53 KR

Breitenbach (pta007/10.03.2021/07:00) - Als Pionier und Spezialist für elektrische und thermische Isolation wurde die Von Roll Gruppe, aufgrund ihres führenden, technischen Know-hows erstmals offiziell in den Weltmarktführer-Index aufgenommen. Der Weltmarktführer-Index wird in Zusammenarbeit mit der Universität St. Gallen und der Akademie Deutscher Weltmarktführer (ADWM) nach wissenschaftlichen Auswahlkriterien erstellt.

Der Index wird jährlich in der deutschen Fachzeitung "WirtschaftsWoche" publiziert. Erstmals wurden auch Unternehmen aus der Schweiz im Index berücksichtigt und Von Roll hierbei in die Kategorie der "Alpen-Champions" aufgenommen.

CEO Dr. Christian Hennerkes dazu: "Wir sind stolz darauf, zum erlesenen Kreis der Weltmarktführer zu gehören. Nachdem das Unternehmen durch einen langwierigen Transformationsprozess gegangen ist, haben wir uns wieder auf unsere Stärken im Bereich der elektrischen Isolation konzentriert. Mit unseren Produkten begleiten wir weltweit die Energie- und Mobilitätswende und leisten so einen Beitrag für eine emissionsfreie Zukunft. Besonderer Dank gebührt unseren Mitarbeitern, die uns mit ihrer Expertise und Leidenschaft zu dieser führenden Position im Markt verholfen haben!"

Über die Von Roll Holding AG Als Schweizer Industrieunternehmen fokussiert sich die Von Roll Holding AG auf Produkte und Systeme zur Energieerzeugung, -speicherung, -übertragung und -verteilung. Von Roll ist Weltmarktführer für Elektroisolationsprodukte, -systeme und -services und weltweit an 14 Standorten mit rund 1000 Mitarbeitern vertreten. Das Unternehmen beliefert Kunden in über 80 Ländern.

Die vorliegende Medienmitteilung enthält Informationen, die auf dem heutigen Kenntnisstand beruhen. Unvorhersehbare Risiken und Einflüsse können unter Umständen Abweichungen von den gemachten Ausführungen bewirken. Aufgrund von Rundungsdifferenzen kann es zu Unterschieden in den ausgewiesenen Werten kommen. Vertiefende Informationen zum Unternehmen und zum Geschäftsverlauf entnehmen Sie bitte dem Geschäftsbericht und dem Halbjahresbericht der Von Roll Holding AG. Diese sind digital abrufbar unter http://www.vonrollgroup.com/de/ .

(Ende)

Aussender: Von Roll Holding AG Adresse: Passwangstrasse 20, 4226 Breitenbach Land: Schweiz Ansprechpartner: Claudia Güntert Tel.: +41 61 785 52 36 E-Mail: press@vonroll.com Website: www.vonroll.com

ISIN(s): CH0003245351 (Aktie) Börsen: Kotierter Markt in SIX Swiss Exchange; Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1615356000278 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

March 10, 2021 01:00 ET (06:00 GMT)