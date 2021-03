The following instruments on XETRA do have their last trading day on 10.03.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 10.03.2021ISIN NameUSG5825AAA00 MARB BONDCO 17/24 REGSDE000CZ40LC7 COBA 16/21 VAR S.864DE000A2G8VS7 SAP SE MTN FLR 18/21DE000DDA0RJ5 DZ BANK IS.C187 19/27US149123BX80 CATERPILLAR INC. 12/22US14913Q2H12 CATERP.FIN.SER.2021 FLR IDE000A2BN999 IKB DT.IND.BK.MTN 17/21US14913Q2G39 CATERP.FIN.SER. 2021 MTNDE000A2E4NW7 HOMANN HOLZW IHS.17/22US98389BAS97 XCEL ENERGY 2021US983919AH40 XILINX 2021US4581X0CS57 INTER-AMER.DEV.BK 16/21US20271RAP55 COMMW.BK(NY) 16/21XS1490640288 LANDSBANKINN 16/21 MTNXS1791711127 M.BENZ (AU)PAC. 18/21 MTNUS134429BD04 CAMPBELL SOUP CO. 18/21US298785HA77 EIB EUR.INV.BK 16/21XS1756305469 EIB EUR.INV.BK 18/21 MTNUS97063PAB04 WILLIS TOWERS WATSON 2021USU36328AB58 GAMESTOP 16/21 REGSUS124857AS26 VIACOMCBS INC. 17/23US863667AM33 STRYKER 16/21NO0010856123 NORSKE SKOG 19/22 FLRUS134429BC21 CAMPBELL SOUP CO.18/21FLRUS084670BQ02 BERKSHIRE HATH.INC.16/21US075887BA64 BECTON,DICKINS. 11/21US92978AAA07 WACHOVIA CAP.TR.III UND.XS2002532484 BD EURO FIN. 19/21US053332AS14 AUTOZONE INC. 15/21USU65478BL94 NISSAN MOTOR ACC. 18/21US91324PCU49 UNITEDHEALTH GRP 16/21XS0605559821 MDGH - GMTN 11/21 MTNDE000BLB7MW5 BAY.LDSBK.IS. 19/26DE000A1RET64 KRED.F.WIED.13/21 MTNDE000BLB7M30 BAY.LDSBK.IS. 19/29US666807BE14 NORTHROP GRUMMAN 2021US92553PBA93 VIACOMCBS INC. 16/22DE000BLB7MJ2 BAY.LDSBK.IS. 19/22DE000BLB7MU9 BAY.LDSBK.IS. 19/29DE000BLB7MK0 BAY.LDSBK.IS. 19/23US500769GX62 K.F.W.ANL.V.16/2021 DLXS0552375577 TELSTRA CORP. 10/21 MTNCA949746RU79 WELLS FARGO 2021AT0000A161A2 ERSTE GP BNK14-21FLR 1284FR0013135233 SOC.GEN.SFH 16-21 MTNUS9128284B36 US TREASURY 2021CA135087TZ75 CDA 2021 A 39FR0011019397 KLEPIERRE 11/21 MTNUSC88660FF47 TORONTO-DOM. BK16/21 REGSDE000LB1DS20 LBBW IHS 17/21DE000HLB12B8 LB.HESS.THR.CARRARA04J/15SE0014731154 CONTEXTVISION SK 0,025