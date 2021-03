Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat seine Rekordjagd auch am Dienstag fortgesetzt. Der DAX übertraf sein erst am Montag aufgestelltes Allzeithoch und schloss bei 14.438 Punkten. Das ist ein Plus von 0,4 Prozent. In der Spitze lag der DAX sogar bei 14.475 Zählern. Die Marktidee ist diesmal Zalando.