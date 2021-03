Konrad Szymczak ist sowohl technisch als auch kaufmännisch akademisch ausgebildet und bringt damit beste Voraussetzungen für seine Leitungsaufgabe in Polen mit. Er hat seinen Master of Science mit Engineer's degree im Studienfach Mechatronics, Robotics und Automation Engineering an der Politechnika Lodz erworben und zusätzlich einen Abschluss als Executive MBA an der Oxford Brooks University. Bevor ...

Den vollständigen Artikel lesen ...