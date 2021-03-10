BARCLAYS HEBT NORSK HYDRO AUF 'OVERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - ZIEL 73 (42) NOKBERENBERG HEBT CNP ASSURANCES AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 21,40 (16,50) EURCREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR AIR LIQUIDE AUF 151 (145) EUR - 'OUTPERFORM'JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR BNP PARIBAS AUF 64 (57) EUR - 'BUY' JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR CRH AUF 46 (43) EUR - 'OVERWEIGHT'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR LLOYDS AUF 42 (37) PENCE - 'NEUTRAL'RBC SENKT ZIEL FÜR NATIONAL GRID AUF 1020 (1075) PENCE - 'OUTPERFORM'SOCGEN HEBT FERROVIAL AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 26,20 (20) EURSOCGEN HEBT ZIEL FÜR SIEMENS GAMESA AUF 35 (33) EUR - 'BUY' BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR HENKEL AUF 94 (99) EUR - 'EQUAL WEIGHT'CITIGROUP SENKT ZIEL FÜR CONTINENTAL AG AUF 137 (139) EUR - 'BUY'CITIGROUP HEBT DEUTSCHE TELEKOM AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 18,50 (16) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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