Achiko gibt den Abschluss der Wandeldarlehenstransaktion mit der Negma Group bekanntBLKB erzielt Jahresgewinn von 138 Mio. CHFImplenia gewinnt fünf Hochbauaufträge in DeutschlandMedartis erzielt solides Jahresergebnis 2020 und nominiert neuen Verwaltungsratspräsidenten Adidas erwartet für 2021 Rückkehr zu starkem Wachstum Brenntag verdient 2020 mehr als erwartet und erhöht Dividende US-Bundesgericht stimmt Daimlers Diesel-Vergleich mit Behörden zu HWA AG: Erhebliche COVID-19 Belastungen in 2020 - aber positiver Ausblick für 2021 Klöckner & Co erwartet nach Ergebnisrückgang in 2020 sehr deutlich verbessertes Ergebnis für 2021 LEG Immobilien verdient deutlich mehr - Zukäufe und steigende Mieten treiben NanoRepro AG erhält Großauftrag über rd. 170 Mio. EUR vorbehaltlich ...

