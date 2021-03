WIESBADEN (ots) - Zur Unterstützung des von Bund und Ländern vereinbarten Stufenplans zur Eindämmung der Corona-Pandemie bietet das Statistische Bundesamt (Destatis) bereits seit 5. März erste kostenfreie Antigen-Schnelltests für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an. Damit ist das Bundesamt Vorreiter in der Umsetzung, denn der Bund-Länder-Plan sieht vor, Unternehmen erst ab Anfang April zu verpflichten, ihren in Präsenz Beschäftigten wöchentlich das Angebot kostenloser Schnelltests zu machen."Wir wollten so früh wie möglich diese weitere Sicherheitsmaßnahme nutzen", sagt Oliver Niebur, der Pandemie-Beauftragte des Statischen Bundesamtes, "die Tests sind nun ein weiterer Baustein unserer Corona-Strategie zusammen mit kostenlosen Schutzmasken, CO2-Meldern und Lüftern in den Besprechungsräumen, Trennwänden und einem ausgefeilten Raum- und Anwesenheitskonzept". "Alles zusammen", davon ist Niebur überzeugt, "hat dazu beigetragen, dass das Statistische Bundesamt bisher im gesamten Zeitraum der Pandemie bei 2 400 Beschäftigten nie mehr als fünf Infizierte gleichzeitig verzeichnen musste."Ab nächster Woche erhalten dann alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die vor Ort arbeiten, wöchentlich ein Zeitfenster, in dem sie zu einem Antigen-Schnelltest eingeladen sind. Nach dem Test werden sie innerhalb von 20 Minuten über das Ergebnis informiert. Sollte der Test positiv sein, erfolgt direkt im Anschluss vor Ort ein PCR-Schnelltest, um das Ergebnis zu validieren.Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen und Funktionen sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unter https://www.destatis.de/pressemitteilungen zu finden.Weitere Auskünfte:Pressestelle,Telefon: +49 (0) 611 / 75 34 44www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44www.destatis.de/kontaktOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/4859757