Der Aktienkurs von K+S stabilisierte sich in den letzten Handelstagen. Weiters hat sich das Papier deutlich vom Unterstützungsbereich bei 8,31 Euro abgesetzt. Ein Test des partiellen Hochs von 10,36 Euro erfolgte am gestrigen Handelstag intraday. Die Vorlage der Zahlen für das Gesamtjahr 2020 am 11. März haben einen Verlust je Aktie von 10,54 Euro eingepreist. Der vorgestellte Call ist eine Wette auf einen besseren Ausblick ...

