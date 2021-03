DJ Union und Grüne verlieren in neuer Umfrage

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Union und Grüne haben in einer neuen Umfrage verloren. Die Union gab laut dem RTL/ntv-Trendbarometer gegenüber der Vorwoche einen weiteren Prozentpunkt ab und kommt jetzt auf 33 Prozent. Auch die Grünen verlieren einen Prozentpunkt, liegen aber weiterhin 2 Prozentpunkte vor der SPD. AfD und FDP gewinnen jeweils einen Prozentpunkt auf 10 und 8 Prozent, für SPD mit 16 und Linke mit 8 Prozent ändert sich nichts.

Vor dem Hintergrund der Auseinandersetzungen über die derzeitige Corona-Politik sinkt laut der Erhebung, für die das Meinungsforschungsinstitut Forsa vom 2. bis 8. März 2.510 Personen befragte, auch das Vertrauen in die politische Kompetenz der Union. Gegenüber der Vorwoche ist der Kompetenzwert der CDU/CSU um 5 Prozentpunkte auf 30 Prozent gesunken. SPD und Grünen allerdings trauen jeweils nur 6 Prozent der Bürger zu, mit den Problemen in Deutschland am besten fertig zu werden. 8 Prozent halten eine der übrigen Parteien für kompetent, 50 Prozent billigen gar keiner Partei politische Kompetenz zu.

Bei der Kanzlerpräferenz kann Markus Söder in dieser Woche seinen Vorsprung festigen: Wenn die Deutschen ihren Kanzler direkt wählen könnten, würden sich 37 Prozent für Söder entscheiden (plus 1 Prozentpunkt). Grünen-Chef Robert Habeck käme gegen Söder auf 18 Prozent (minus 1), SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz auf 15 Prozent (unverändert). Würden die Unionsparteien den neuen CDU-Vorsitzenden Armin Laschet als Kanzlerkandidaten aufstellen, würde er derzeit nahezu gleichauf liegen mit seinen Gegenkandidaten: Laschet käme auf 22 Prozent (unverändert), Habeck auf 21 Prozent (minus 1), Scholz auf 20 Prozent (plus 2).

