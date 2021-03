DJ MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Verluste in Seoul und Sydney

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Trotz guter Vorgaben der Wall Street in Form massiv erholter Aktienkurse im Technologiesektor haben die Börsen in Ostasien zur Wochenmitte lediglich uneinheitlich tendiert. Dabei waren vielfach Anfangsgewinne im Verlauf verlorengegangen.

Der Nikkei-Index in Tokio ging minimal höher aus dem Tag mit 29.036 Punkten. Größere Abgaben verzeichneten der Kospi in Seoul und die Börse in Sydney mit bis zu 0,8 Prozent. Marktteilnehmer in Seoul sahen das mittlerweile bereits fünfte Tagesminus in Folge auch im Zusammenhang mit dem Verfall von Futures und Optionen am Donnerstag. In Schanghai konnte selbst eine leichte Erholung des Marktbarometers von den kräftigen Einbußen seit Wochenbeginn nicht durchgehalten werden. Der Index ging nur knapp behauptet aus dem Handel.

Nach dem Kursfeuerwerk bei den US-Technologieaktien wurden in der gesamten Region Technologietitel favorisiert. Der zuletzt schwer gebeutelte Start-up-Index Chinext im chinesischen Shenzhen zog um 1,6 Prozent an. In den USA hatten Sorgen vor steigenden Kreditkosten, die zuletzt besonders die hoch bewerteten Technologieaktien belasteten, angesichts sinkender Anleiherenditen nachgelassen.

In Tokio fanden sich Lasertec (+3,7%) und die Aktie des Roboterbauers Fanuc (+3,3%) unter den größeren Gewinnern. Tendenziell abgegeben wurden dagegen Papiere aus dem Finanzsektor, die vom jüngsten Renditeanstieg profitiert hatten. Die Zehnjahresrendite japanischer Staatsanleihen gab leicht nach. Dai-ichi Life und Resona verbilligten sich um je knapp 2 Prozent.

China Telecom extrem volatil

In Hongkong schnellten die Kurse der Technologieaktien Meituan, Tencent und Sunny Optical nach oben. Gesucht waren daneben Aktien aus dem Biopharmasektor wie Wuxi Biologics, CSPC Pharmaceutical und Sino Biopharmaceutical, die sich um bis zu 5,7 Prozent verteuerten. China Telecom (+0,4%) profitierten am Ende nur leicht von einer Hochstufung der Aktie durch Nomura auf "Kaufen". Gestartet war die Aktie mit einem Plus von rund 10 Prozent.

In Sydney belasteten sinkende Eisenerz- und Ölpreise die Kurse im Rohstoffsektor. Eisenerz zur Lieferung im Mai hatte sich in China um fast 5 Prozent verbilligt, nachdem Behörden einigen Unternehmen Restriktionen bei der Stahlproduktion auferlegt hatten wegen zu starker Luftverschmutzung. Der Subindex der Energieaktien in Sydney verlor 3,0 Prozent, der Index der Rohstofftitel 2,5 Prozent. Fortescue und Rio Tinto büßten sogar 8,3 bzw. 5,5 Prozent ein.

Für die schwächere Tendenz des Gesamtmarktes zeichneten aber auch die schwer gewichteten Bankaktien verantwortlich, deren Subindex um 1,3 Prozent nachgab. Händler verwiesen neben den gesunkenen Renditen hier auch auf taubenhafte Aussagen des australischen Notenbankchefs.

Afterpay legten um 7,5 Prozent zu, nachdem der Bezahldienstleister nun auch die noch fehlende Zustimmung Spaniens zur Übernahme des europäischen Wettbewerbers Pagantis erhalten hatte.

Ölpreise von API-Daten gedrückt

Am Ölmarkt fielen die Preise weiter um gut 1 Prozent, diesmal belastet von deutlich gestiegenen Ölvorräten in den USA, die am Vorabend von einem Branchenverband für die vergangene Woche gemeldet wurden. Allerdings verringerten sich zugleich die Benzinvorräte ebenfalls deutlich.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.714,10 -0,84% +1,93% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 29.036,56 +0,03% +5,77% 07:00 Kospi (Seoul) 2.958,12 -0,60% +2,95% 07:00 Schanghai-Comp. 3.357,74 -0,03% -3,30% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 28.788,17 +0,05% +5,29% 09:00 Taiex (Taiwan) 15.911,67 +0,37% +8,00% 06:30 Straits-Times (Sing.) 3.080,13 -0,91% +5,98% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.641,35 +1,02% -0,15% 10:00 BSE (Mumbai) 51.119,87 +0,19% +6,79% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:28 % YTD EUR/USD 1,1877 -0,2% 1,1903 1,1870 -2,8% EUR/JPY 129,29 +0,1% 129,17 129,43 +2,5% EUR/GBP 0,8563 -0,1% 0,8567 0,8562 -4,1% GBP/USD 1,3871 -0,1% 1,3891 1,3864 +1,4% USD/JPY 108,85 +0,3% 108,52 109,04 +5,4% USD/KRW 1141,20 +0,5% 1135,91 1139,76 +5,1% USD/CNY 6,5083 +0,0% 6,5067 6,5249 -0,3% USD/CNH 6,5140 -0,1% 6,5191 6,5366 +0,2% USD/HKD 7,7634 +0,0% 7,7612 7,7675 +0,1% AUD/USD 0,7686 -0,4% 0,7715 0,7667 -0,2% NZD/USD 0,7152 -0,4% 0,7178 0,7130 -0,5% Bitcoin BTC/USD 53.996,00 -1,5% 54.810,25 53.757,50 +85,9% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,40 64,01 -1,0% -0,61 +30,2% Brent/ICE 66,84 67,52 -1,0% -0,68 +29,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.715,66 1.715,90 -0,0% -0,25 -9,6% Silber (Spot) 25,78 25,98 -0,7% -0,19 -2,3% Platin (Spot) 1.162,80 1.174,25 -1,0% -11,45 +8,6% Kupfer-Future 4,01 4,02 -0,3% -0,01 +13,9% ===

