Mainz (ots) -Woche 14/21Donnerstag, 08.04.Bitte Programmänderung und Zeitkorrekturen beachten:20.15 MonkMr. Monk und das Attentat(vom 13.8.2016)Adrian Monk Tony ShalhoubSharona Fleming Bitty SchramCaptain Leland Stottlemeyer Ted LevineLt. Deacon Jason Gray-StanfordBuch: Andy BreckmanRegie: Dean ParisotUSA 200221.30 MonkMr. Monk und die Hellseherin(vom 13.8.2016)Adrian Monk Tony ShalhoubSharona Fleming Bitty SchramCaptain Leland Stottlemeyer Ted LevineLt. Randall Disher Jason Gray-StanfordBuch: Andy BreckmanRegie: Kevin InchUSA 200222.15 NeuStudio SchmittPersonality-Show mit Tommi SchmittDeutschland 202122.45 ZDF Magazin Royale(ZDF 26.3.2021)Deutschland 202123.15 Studio SchmittPersonality-Show mit Tommi Schmitt(von 22.15 Uhr)Deutschland 202123.45 heute-showNachrichtensatire mit Oliver Welke(ZDF 26.3.2021)Deutschland 20210.20 neoriginalCountdown Copenhagen IIFolge 11.05 neoriginalCountdown Copenhagen IIFolge 21.45 neoriginalCountdown Copenhagen IIFolge 32.25 neoriginalCountdown Copenhagen IIFolge 43.10 neoriginalCountdown Copenhagen IIFolge 53.50 neoriginalCountdown Copenhagen IIFolge 64.35 The Killer InsideSpuren ins Nichts5.15 The Killer Inside-6.00 Nichts als die Wahrheit(Die Sendungen "Letzte Spur Berlin" um 20.15 Uhr und 21.00 Uhr sowie die "heute-show" um 21.45 Uhr entfallen.)Woche 15/21Donnerstag, 15.04.Bitte Programmänderung und Zeitkorrektur beachten:20.15 MonkMr. Monk gegen die Qualle(vom 14.8.2016)Monk Tony ShalhoubSharona Bitty SchramCapt. Stottlemeyer Ted LevineLt. Disher Jason Gray-StanfordBenjy Max MorrowDr. Kroger Stanley KamelBuch: Andy BreckmanRegie: Rob ThompsonUSA 200220.55 MonkMr. Monk auf dem Rummelplatz(vom 14.8.2016)Monk Tony ShalhoubSharona Bitty SchramCapt.Stottlemeyer Ted LevineLt. Disher Jason Gray-StanfordBenjy Max MorrowLt. Adam Kirk Stephen McHattieBuch: Siobhan Byrne O'ConnorRegie: Randall ZiskUSA 200221.40 heute-showNachrichtensatire mit Oliver Welke(vom 11.4.2021)(Die Sendungen "Letzte Spur Berlin" um 20.15 Uhr und 21.00 Uhr entfallen. Weiterer Ablauf ab 22.15 Uhr wie vorgesehen.)Woche 16/21Donnerstag, 22.04.Bitte Programmänderungen beachten:20.15 MonkMr. Monk in der Anstalt(vom 20.8.2016)Monk Tony ShalhoubSharona Bitty SchramCapt. Stottlemeyer Ted LevineLt. Disher Jason Gray-StanfordBenjy Max MorrowDr. Kroger Stanley KamelBuch: David Breckman, Tom ScharplingRegie: Nick MarckUSA 200220.55 MonkMr. Monk und ein Milliardär auf Abwegen(vom 20.8.2016)Monk Tony ShalhoubSharona Bitty SchramCapt. Stottlemeyer Ted LevineLt. Disher Jason Gray-StanfordDr. Kroger Stanley KamelMyra Teal Jessica SteenBuch: Timothy J. LeaRegie: Stephen CraggUSA 200221.40 heute-showNachrichtensatire mit Oliver Welke(vom 18.4.2021)(Die Sendungen "Letzte Spur Berlin" um 20.15 Uhr und 21.00 Uhr entfallen. Weiterer Ablauf ab 22.15 Uhr wie vorgesehen.)Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105412/4859772