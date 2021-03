DJ EUREX/DAX-Future im Verlauf knapp behauptet

FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX-Future handelt am Mittwoch im Verlauf etwas leichter. Für eine klare Richtung konnte sich der Terminkontrakt bisher nicht entscheiden. Der März-Kontrakt verliert um 8.10 Uhr 19 auf 14.426 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 14.457 und das -tief bei 14.386 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 2.610 Kontrakte. Positiv wird gewertet, dass der jüngste Ausbruch nach oben dynamisch mit einem guten Handelsvolumen stattgefunden hat.

Dass das Interesse der Investoren momentan verstärkt auf Value-Titel gerichtet ist, sollte dem deutschen Aktienmarkt dabei nicht schaden. Eine Herausnahme des Vortageshochs bei 14.476 Punkten würde den Weg nach oben freimachen. Die Marktstrategen der Helaba verweisen darauf, dass in der kommenden Woche großer Verfall an der Terminbörse ist. Häufig konnte in der Vergangenheit beobachtet werden, dass in der Nähe des "Triple Witching" Richtungswechsel vollzogen wurden.

