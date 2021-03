Wer an Aktien denkt, verbindet dies unweigerlich mit der Börse, dem Ort, an dem der Kauf und Verkauf von Unternehmensanteilen über die Bühne geht. Um das Unternehmen, welches diesen Service hier in Deutschland überwiegend anbietet, die Deutsche Börse AG (WKN: 581005), soll es in diesem Artikel gehen. Das Geschäftsmodell eines Handelsplatzbetreibers Einfach zusammengefasst organisiert die Börse den Kauf und Verkauf von handelbaren Waren. Sie nimmt dafür eine Gebühr, in der Regel von beiden Seiten. ...

