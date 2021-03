DJ EUREX/Bund-Future im Verlauf gut behauptet

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future notiert am Mittwoch im Verlauf leicht im Plus. Der Juni-Kontrakt steigt um 3 Ticks auf 171,28 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 171,39 Prozent und das Tagestief bei 171,27 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 13.305 Kontrakte. Der Bobl-Futures gewinnt einen Tick auf 134,93 Prozent. Es ist davon auszugehen, dass im Vorfeld der EZB-Sitzung am Donnerstag weiterhin latentes Kaufinteresse für stabile Notierungen sorgen wird.

Spannend könnte es am Nachmittag mit der Veröffentlichung der US-Verbraucherpreise werden, die nach Einschätzung der Helaba leichtes Überraschungspotenzial auf der Oberseite enthalten, sodass der Abwärtsdruck auf US-Titel wieder etwas größer werden könnte.

