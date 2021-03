NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BNP Paribas von 57 auf 64 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Ein durchaus möglicher Verkauf der US-Tochter Bank of the West (BOW) zu einer ähnlichen Bewertung wie beim Konkurrenten BBVA USA würde einen erheblichen Wert für die BNP-Aktie schaffen, schrieb Analystin Flora Bocahut in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings dürfte die größte Herausforderung für die französische Großbank darin bestehen, zu solchen Preisen einen geeigneten Käufer zu finden./edh/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2021 / 09:35 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2021 / 19:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000131104

