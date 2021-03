Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Inflationserwartungen gemessen an den 5J/5J-Forward-Inflation-Swaps sind in den USA seit dem Frühjahr 2020 im Trend und von sehr tiefem Niveau aus gestiegen, so die Analysten der Helaba.Vor etwa einem Monat hätten sie mit 2,44% den höchsten Stand seit Herbst 2018 erreicht. Nach einem Rücksetzer lägen die Inflationserwartungen nun auf einem Niveau von 2,30%. Im historischen Vergleich sei das noch als moderat zu bezeichnen und ein Pendeln um die drei Prozentmarke sei nichts Ungewöhnliches gewesen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...