DGAP-News: Hüttig & Rompf AG / Schlagwort(e): Immobilien/Jahresergebnis

Baufinanzierungsvermittler Hüttig & Rompf AG steigert Darlehensvolumen im Pandemie-Jahr 2020 und plant neue Filialen



10.03.2021 / 09:10

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Baufinanzierungsvermittler Hüttig & Rompf AG steigert Darlehensvolumen im Pandemie-Jahr 2020 und plant neue Filialen Frankfurt, 10. März 2021 - Die Hüttig & Rompf AG, einer der Top 3-Immobilienfinanzierungsvermittler in Deutschland, konnte im Jahr 2020 das vermittelte Baufinanzierungsvolumen auf 2,6 Milliarden Euro ausweiten. Das entspricht einer Steigerung von 8,3 Prozent. Der Betrag von vermittelten KfW-Darlehen wurde um 60,5 Prozent auf 183 Millionen Euro gesteigert. Insgesamt ermöglichte Hüttig & Rompf rund 7.200 neue Darlehensverträge, das sind 2,9 Prozent mehr als im Jahr 2019. Auch im Jahr 2021 setzt die Hüttig & Rompf AG weiterhin auf Wachstum. Das vermittelte Darlehensvolumen soll um mehr als 11 Prozent auf 2,9 Milliarden Euro gesteigert werden. Gleichzeitig ist geplant, das bundesweite Filialnetz um sechs weitere Standorte auf 36 Filialen auszubauen. So werden Hüttig & Rompf-Berater den Kunden voraussichtlich ab der Jahresmitte auch in Bamberg, Flensburg, Lüneburg und Münster zur Verfügung stehen. Bereits Anfang Februar wurde eine Filiale in Augsburg eröffnet, zum 1. April folgt eine weitere in Wolfsburg. Die dortigen Beraterteams stehen ihren Kunden aufgrund des aktuellen Lockdowns vorerst telefonisch und digital zur Verfügung. Vorstand Ditmar Rompf: "Das Corona-Jahr 2020 hat für uns alle große Herausforderungen bereitgehalten. Gleichwohl freuen wir uns, dass sich der Immobilienmarkt weiterhin stabil zeigt. An die trotz der Krise positive Geschäftsentwicklung wollen wir auch im Jahr 2021 anknüpfen. Wir sehen trotz Lockdowns eine hohe Nachfrage nach persönlicher Finanzierungsberatung und -vermittlung vor Ort - ob persönlich, wo möglich, oder in digitaler Form. Aus diesem Grund bauen wir unser Filialnetz weiter aus, um noch mehr Kunden bestmögliche Beratung direkt vor ihrer Haustür anbieten zu können."



Über die Hüttig & Rompf AG Die 1988 gegründete Hüttig & Rompf AG ist auf die Vermittlung von Baufinanzierungen spezialisiert. Sie ist der drittgrößte Baufinanzierungsvermittler in Deutschland und beschäftigt ein Team von 275 Mitarbeiter/innen, davon 170 Baufinanzierungsberater/innen, an über 30 Standorten in Deutschland. Das Partnernetzwerk des Unternehmens umfasst 300 Partnerbanken und Sparkassen und 2.500 Immobilienvertriebspartner. Weitere Informationen finden Sie unter: www.huettig-rompf.de | FAQs: www.huettig-rompf.de/baufinanzierung/faq | Twitter: www.twitter.com/huettig_rompf| YouTube: www.youtube.com/baufinanzierungleichtgemacht | Facebook: www.facebook.com/huettig.rompf



Pressekontakt:



Dirk Ulmer

Kerl & Cie Kommunikationsberatung

Telefon: +49 69 8700 215 19

E-Mail: d.ulmer@kerlundcie.de Jörg Weisenberger

Hüttig & Rompf AG

Telefon: +49 69 9074 66 60

E-Mail: marketing@huettig-rompf.de

10.03.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de