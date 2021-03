Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte sich am Mittwoch zunächst leichter präsentieren. Im Verlauf sei aber eine Erholung nicht auszuschliessen, heisst es am Markt. Denn Konjunkturoptimismus und die einstweilige Entspannung am US-Anleihemarkt hatten an den US-Börsen am Dienstag eine Erholung eingeleitet. Zudem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...