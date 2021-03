Angetrieben von stetig steigenden Ölpreisen ging es zuletzt auch mit dem Aktienkurs von Royal Dutch Shell immer weiter nach oben. Allerdings bahnt sich nun eine Verschnaufpause an (mehr dazu lesen Sie hier). Indes arbeitet der britisch-niederländische Energieriese weiter am Konzernumbau. Demnach will sich Shell von Ölprojekten in Ägypten trennen. Die Käufer sind Cairn Energy und Cheiron Petroleum. Shell soll dafür satte 926 Millionen Dollar erhalten. Geld, dass der Konzern gut für den Ausbau der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...