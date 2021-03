DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Inlandstourismus im Januar weiter tief im Minus

Die Corona-Pandemie belastet weiter massiv die Geschäfte von Hotels und anderen Beherbergungsbetrieben in Deutschland. Im Januar gab es in den Beherbergungsbetrieben in Deutschland 6,4 Millionen Übernachtungen in- und ausländischer Gäste. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) waren das mehr als drei Viertel (76,3 Prozent) weniger Übernachtungen als im Vorjahresmonat.

Chinas Erzeugerpreise ziehen im Februar wegen Rohstoffkosten stark an

Die Erzeugerpreise in China haben im Februar im Zuge eines Anstiegs der globalen Rohstoffpreise stark zugelegt, während die Verbraucherpreise den zweiten Monat in Folge in den deflationären Bereich rutschten. Der Erzeugerpreisindex stieg im Februar im Vergleich zum Vorjahresmonat um 1,7 Prozent, nach einem Plus von 0,3 Prozent im Januar, wie das Statistikbüro mitteilte. Das war mehr als vom Wall Street Journal befragte Ökonomen im Konsens mit 1,4 Prozent erwartet hatten.

Bundesregierung stoppt Auszahlung von Corona-Hilfen nach Betrugsverdacht

Die Bundesregierung hat wegen Betrugsverdachts die Auszahlung von mehreren Corona-Hilfsprogrammen vorübergehend gestoppt. Das erklärte das Bundeswirtschaftsministerium. Laut dem Nachrichtenportal Business Insider geht es um einen groß angelegten Betrug, bei dem unter Nutzung falscher Identitäten ein Millionenschaden entstanden sein soll. "Es besteht in einigen Fällen der Verdacht, dass unrechtmäßig staatliche Hilfsgelder bei den Corona-Hilfen erschlichen wurden", so das Wirtschaftsministerium mit Verweis auf Abschlagszahlungen und reguläre Auszahlungen.

Unionsfraktionsvizechefin: Maskenaffäre größte Krise seit Spendenaffäre

Unionsvizefraktionschefin Gitta Connemann (CDU) sieht ihre Partei wegen der Maskenaffäre in arger Bedrängnis. "Wir befinden uns in der schwersten Krise seit der Spendenaffäre", sagte sie der Neuen Osnabrücker Zeitung. "Nur wenn wir mit aller Konsequenz und Härte reagieren, werden wir wieder Vertrauen zurückgewinnen können." Die Fraktionsführung plant Maßnahmen, um eine Wiederholung von Fällen wie Georg Nüßlein (CSU) und Nikolas Löbel (CDU) zu verhindern, die für die Vermittlung von Corona-Schutzmasken Provisionen in sechsstelliger Höhe kassiert haben sollen.

Union und Grüne verlieren in neuer Umfrage

Union und Grüne haben in einer neuen Umfrage verloren. Die Union gab laut dem RTL/ntv-Trendbarometer gegenüber der Vorwoche einen weiteren Prozentpunkt ab und kommt jetzt auf 33 Prozent. Auch die Grünen verlieren einen Prozentpunkt, liegen aber weiterhin 2 Prozentpunkte vor der SPD. AfD und FDP gewinnen jeweils einen Prozentpunkt auf 10 und 8 Prozent, für SPD mit 16 und Linke mit 8 Prozent ändert sich nichts.

Mutmaßlicher Drahtzieher des Ibiza-Videos nach Österreich ausgeliefert

Der mutmaßliche Drahtzieher des Ibiza-Videos ist von Deutschland nach Österreich ausgeliefert worden. Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Wien bestätigte der Nachrichtenagentur AFP die Ankunft von Julian H. in Österreich. Der 40-Jährige war zuvor mit einem Eilantrag gegen seine Auslieferung vor dem deutschen Bundesverfassungsgericht gescheitert.

EU-Parlament gibt grünes Licht für 26 Milliarden Euro schweres Investitionsprogramm

Das EU-Parlament hat grünes Licht für ein 26 Milliarden Euro schweres Investitionsprogramm gegeben. Eine breite Mehrheit der Abgeordneten stimmte in Brüssel für eine im Dezember mit dem Rat der Mitgliedstaaten getroffene Einigung. Abgeordnete und EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni beklagten allerdings von den Mitgliedstaaten durchgesetzte Kürzungen.

EU-Wirtschaftskommissar dringt auf Änderung des Stabilitätspakts

EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni fordert eine Änderung des Euro-Stabilitätspaktes, um eine höhere Verschuldung der EU-Mitgliedstaaten zugunsten öffentlicher Investitionen zu ermöglichen. "Wir brauchen eine Verständigung über neue gemeinsame Regeln angesichts der neuen Herausforderungen", sagte Gentiloni den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Das werden schwierige Diskussionen. Aber jetzt oder nie, die Lage ist außergewöhnlich".

US-Regierung unter Biden verhängt erste Sanktionen gegen Iran

Die US-Regierung unter Präsident Joe Biden hat erste Sanktionen gegen den Iran angekündigt. Wegen Verstößen gegen die Menschenrechte dürften zwei Mitglieder der iranischen Revolutionsgarde künftig nicht mehr in die USA einreisen, teilte US-Außenminister Antony Blinken mit. Die beiden Iraner sollen Gefangene misshandelt haben. Die US-Regierung werde weiterhin alle geeigneten Mittel in Erwägung ziehen, "um die Verantwortlichen für Misshandlungen und Menschenrechtsverletzungen im Iran zur Rechenschaft zu ziehen", erklärte Blinken.

US-Justiz: Honduranischer Präsident in Drogenschmuggel in die USA verwickelt

Der honduranische Präsident Juan Orlando Hernández ist nach Angaben der US-Justiz in den Schmuggel von mehreren Tonnen Kokain in die USA verwickelt. Ein Drogenhändler habe Hernández in den Jahren 2013 und 2014 mit insgesamt 25.000 Dollar bestochen, sagte der US-Staatsanwalt Jacob Gutwillig zum Prozessauftakt gegen besagten Händler vor einem Bundesgericht in New York. Dadurch sei der Angeklagte "unantastbar" geworden.

Frankreich/Industrieproduktion Jan +3,3% gg Vm

Frankreich/Industrieproduktion Jan PROGNOSE: +0,5% gg Vm

Frankreich/Industrieproduktion Dez rev -0,7% (vorl: -0,8%) gg Vm

Norwegen Verbraucherpreise ex Energie, Steuern Feb +0,4% gg Vm

Norwegen Verbraucherpreise ex Energie, Steuern Feb +2,7% gg Vj

Norwegen Verbraucherpreise ex Energie, Steuern Feb PROG: +0,5% gg Vm, +2,7% gg Vj

Norwegen Verbraucherpreise Feb +0,7% gg Vm, +3,3% gg Vj

