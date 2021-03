Unterföhring (ots) - Auf Höhenflug mit dem Küken: "The Masked Singer" legt zu und triumphiert am Dienstag mit fantastischen 23,8 Prozent Marktanteil (Z. 14-49 Jahre). Insgesamt sehen 7,11 Millionen Zuschauer (Nettoreichweite Z. ab 3 Jahren) die ProSieben-Erfolgsshow mit der nächsten großen Überraschung bei der Demaskierung: Aus dem Küken schlüpft Tagesschau-Sprecherin Judith Rakers.Höchstwerte im Anschluss: Das Magazin "red." steigert sich auf sagenhafte 20,7 Prozent Marktanteil. Klaas Heufer-Umlauf verzeichnet mit hervorragenden 13,1 Prozent einen Jahres-Bestwert. Beflügelt durch den starken Abend brilliert ProSieben als Tagesmarktführer am Dienstag mit 14,9 Prozent.Überraschungsquote 100 Prozent!Damit hat keiner gerechnet. Im Küken steckt die überraschendste News des MaskedSinger-Dienstags: Am Ende der vierten Show muss der Jungvogel seine Maske abnehmen, enthüllt die begeisterte Judith Rakers und sorgt für verblüffte Gesichter im Rateteam. Auf die Tagesschau-Sprecherin hatte keiner getippt. "Ich bin einfach immer noch geflutet mit Glückshormonen. Bei diesen Auftritten schießt so viel Adrenalin in den Körper und dieses Hochgefühl hält immer noch an. Ich bin zwar jetzt ausgeschieden, aber ich habe so tolle Erfahrungen hier gemacht und ich nehme so tolle Erinnerungen mit. Insofern bin ich einfach glücklich", freut sich Judith Rakers nach ihrer Demaskierung und sagt über "The Masked Singer": "Es ist die verrückteste Show, die wir in Deutschland haben."Welche Maske bewahrt sein Geheimnis bis ins Finale?Der Dinosaurier, der Flamingo, der Leopard, der Monstronaut, die Schildkröte und der Stier: sechs Stars unter ihren Masken und nur noch zwei Shows. Im großen "The Masked Singer"-Halbfinale am Dienstag, 16. März 2021, entscheiden die Zuschauer ab 20:15 Uhr live auf ProSieben, welche Masken ihr Geheimnis bis ins Finale bewahren und erst in der letzten Ausgabe der Rätsel-Show ihre Identität lüften."The Masked Singer" - die vierte Staffel dienstags, um 20:15 Uhr live auf ProSieben und auf JoynLive-Show verpasst? Kein Problem! sixx zeigt die aktuelle "The Masked Singer"-Ausgabe direkt einen Tag nach der Live-Ausstrahlung, mittwochs, um 20:15 Uhr. Online sind die jeweiligen Folgen auf Joyn abrufbar. Alle Highlights aus den Shows und exklusive Indizien finden die Fans auf http://themaskedsinger.deAusführliche Infos zur Show und Bilder zum Download auf der "The Masked Singer"-Presseseite http://presse.prosieben.de/themaskedsingerHashtag zur Show: MaskedSingerBasis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business IntelligenceErstellt: 10.03.2021 (vorläufig gewichtet: 09.03.2021)Pressekontakt:Frank Wolkenhauer, Petra DandlCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1158, - 1169email: frank.wolkenhauer@seven.one, petra.dandl@seven.onePhoto Production & EditingTabea Wernerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1167email: tabea.werner@seven.oneProSiebenEin Unternehmen derSeven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/4859828