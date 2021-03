Wiesbaden (ots) - Wer einen günstigen Schadenverlauf hat, erhält Geld zurück von der Versicherung. Rund zehn Millionen Euro überwies der Wiesbadener Versicherer jetzt an seine Mitglieder-Plus-Kunden.Mitgliedschaft wird belohnt. Rund 273.000 R+V-Kunden freuten sich im März über eine Beitragsrückerstattung. Wer Mitglied einer Genossenschaftsbank ist, kann Teil der R+V-Mitglieder-Plus-Gemeinschaft seiner Bank werden. Der Vorteil: Hat diese Gemeinschaft insgesamt einen günstigen Schadenverlauf, erstattet der Wiesbadener Versicherer im Folgejahr bis zu 10 Prozent der eingezahlten Versicherungsbeiträge an die Mitglieder-Plus-Kunden zurück."Wir setzen damit die genossenschaftliche Idee 'Einer für alle, alle für einen' zusammen mit den Genossenschaftsbanken um", erklärt Jens Hasselbächer, Vertriebsvorstand der R+V Versicherung. "Wenn innerhalb der jeweiligen Versichertengemeinschaft der Schadenverlauf günstig war, profitiert der Einzelne vom Cashback. Dieses Konzept zeigt die Kraft und Modernität des Genossenschaftsgedankens."Die Idee überzeugt auch die Kunden: R+V verdoppelte die Zahl der Mitglieder-Plus-Verträge binnen eines Jahres von 382.000 auf fast 760.000 Stück. 85 Prozent der Kunden erhielten eine Rückerstattung, im Schnitt etwa 30 Euro pro Vertrag. Über 10.000 Kunden bekamen sogar mehr als 200 Euro. Insgesamt hat sich der Cashback mehr als verdoppelt, von 4,6 auf knapp 10 Millionen Euro.Geld zurück gibt es für die fünf Bausteine der Mitglieder-PrivatPolice: Hausrat, Wohngebäude, Haftpflicht, Rechtschutz und Unfall, außerdem für die eigenständige Mitglieder-Risiko-UnfallPolice und die Mitglieder-Kfz-Police. Die R+V Betriebskrankenkasse ist ebenfalls dabei: Mitglieder von Genossenschaftsbanken und der R+V BKK, die ein Jahr lang nicht ins Krankenhaus aufgenommen wurden, erhalten einen Cashback von bis zu 60 Euro.Mitte März, am Cashback-Tag, gibt es bei gutem Schadenverlauf bis zu zehn Prozent der in der jeweiligen Sparte eingezahlten Prämien zurück - auch wenn der Kunde selbst einen Schaden gemeldet hatte. Denn es zählt das Ergebnis der Gemeinschaft."Mitgliedschaft ist das Alleinstellungsmerkmal der Genossenschaftsbanken. Jedes einzelne Mitglied profitiert und spürt die Vorteile der Gemeinschaft direkt in seinem Geldbeutel", sagt Natalija Korbmacher, Leiterin des Vertriebs- und Produktmanagements der Volksbank Mittelhessen, die mit ca. 165.000 Euro bundesweit die Bank mit der höchsten Rückerstattung an ihre Mitglieder ist. Insgesamt machen 678 Genossenschaftsbanken bei Mitglieder-Plus mit.Pressekontakt:Inge NeudahmKonzern-KommunikationRaiffeisenplatz 165189 WiesbadenTel.: 0611 533-4034E-Mail: inge.neudahm@ruv.deOriginal-Content von: R+V Versicherung AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/61791/4859844