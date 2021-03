Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Mittwoch mit etwas höherer Tendenz aufgenommen. Der heimische Leitindex ATX legte bis 9.15 Uhr um 0,32 Prozent auf 3.143,25 Punkte zu. Damit liegt der ATX in der laufenden Handelswoche auf Kurs zu seinem 3. Gewinntag.Unter den Einzelwerte sprangen bei dünnen Handelsumsätzen die Titel der Addiko Bank nach Zahlenpräsentation um mehr als acht Prozent in die Höhe. ...

