EANS-Hauptversammlung: Atrium European Real Estate Limited / Einberufung zur Hauptversammlung gemäß § 107 Abs. 3 AktG

=------------------------------------------------------------------------------- Information zur Hauptversammlung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. =------------------------------------------------------------------------------- 10.03.2021 Atrium European Real Estate Limited Einladung zur Hauptversammlung Jersey, 10. März 2021. Atrium European Real Estate Limited (VSE/Euronext: ATRS) ("Atrium" oder die "Gesellschaft" und gemeinsam mit ihren Tochtergesellschaften, die "Gruppe"), ein führender Eigentümer, Betreiber und Entwickler von Einkaufszentren und Einzelhandelsimmobilien in Zentraleuropa, gibt heute bekannt, dass ihre ordentliche Hauptversammlung am Freitag, den 26. März 2021, um 9:00 Uhr (Jersey Zeit) in den Geschäftsräumlichkeiten der Aztec Financial Services (Jersey) Limited, 11-15 Seaton Place, St. Helier, Jersey, JE4 0QH, stattfinden wird. Aufgrund der derzeitigen Reisebeschränkungen und Vorsichtsmaßnahmen zum Schutz der öffentlichen Gesundheit und unter Berücksichtigung der offiziellen Empfehlungen in Jersey, ist es nicht vorgesehen, dass die Aktionäre an der Hauptversammlung physisch teilnehmen können und wird die Teilnahme der Aktionäre an der Hauptversammlung nur per Telefonkonferenz möglich sein. Bei dieser ordentlichen Hauptversammlung ersucht die Gesellschaft ihre Aktionäre um Genehmigung folgender Beschlusspunkte: 1. Entgegennahme des Jahresabschlusses; 2. Wiederwahl der Direktoren; 3. Wiederbestellung von PricewaterhouseCoopers CI LLP als Abschlussprüfer der Gesellschaft; 4. Ermächtigung der Direktoren die Vergütung des Abschlussprüfers zu vereinbaren; 5. Erneuerung der eingeschränkten Ermächtigung der Direktoren eine Scrip Dividende (Aktiendividende) anzubieten; 6. Erteilung einer eingeschränkten Ermächtigung an die Direktoren Aktien der Gesellschaft zurückzukaufen; 7. Erneuerung der eingeschränkten Ermächtigung der Direktoren Aktien und/oder Wertpapiere, die zur Umwandlung in Aktien berechtigen, zu emittieren; und 8. Erteilung einer eingeschränkten Ermächtigung an die Direktoren eigenkapitalähnliche Wertpapiere zu emittieren. Ein Rundschreiben (Circular), das weitere Details zu den vorgeschlagenen Beschlüssen und zur ordentlichen Hauptversammlung sowie zu begleitenden Dokumenten enthält, wurde veröffentlicht und ist auf der Internetseite der Gesellschaft (www.aere.com) abrufbar. -Ende- Für weitere Informationen: FTI Consulting: +44 (0)20 3727 1000 Richard Sunderland Claire Turvey Atrium ist eine geschlossene Investmentgesellschaft, errichtet in und mit Sitz auf Jersey und wird als zertifizierter, in Jersey zugelassener Fonds durch die Jersey Financial Services Commission beaufsichtigt. Atrium ist sowohl an der Wiener Börse als auch an der Euronext Amsterdam zum Handel zugelassen. Bei Unsicherheiten hinsichtlich des Umfangs der regulatorischen Anforderungen aufgrund der vorstehenden Beaufsichtigung oder Zulassung, sollte angemessene fachliche Beratung in Anspruch genommen werden. Alle Investitionen unterliegen einem Risiko. Eine vergangene Wertentwicklung ist keine Garantie für zukünftige Erträge. Der Wert der Investitionen kann schwanken. In der Vergangenheit erzielte Resultate sind keine Garantie für zukünftige Resultate. Rückfragehinweis: For further information: FTI Consulting Inc.: +44 (0)20 3727 1000 Richard Sunderland Claire Turvey Richard.sunderland@fticonsulting.com Ende der Mitteilung euro adhoc =-------------------------------------------------------------------------------

