Carmen Nebel meldet sich am Samstag, 13. März 2021, um 20.15 Uhr im ZDF mit ihrer großen Samstagabend-Show live aus Berlin. Ohne Saalpublikum, aber mit viel Prominenz aus Musik und Unterhaltung heißt es zum 83. und letzten Mal: "Willkommen bei Carmen Nebel".Carmen Nebel freut sich schon sehr auf diesen Tag: "Diese Show noch einmal zu feiern, meine Herzenssendung, die für unglaublich viele Künstler eine tolle Bühne war und die beinahe 18 Jahre lang die Zuschauer am Samstagabend unterhalten hat, das wird ein ganz besonderer Moment".Die beliebtesten Stars aus 18 Sendejahren und 82 Folgen der Samstagabend-Gala singen die Lieblingssongs der Moderatorin und sorgen für die ein oder andere Überraschung. Mit dabei sind unter anderen Howard Carpendale, Roland Kaiser, Marianne Rosenberg, Nik P., Andreas Gabalier, Beatrice Egli, Andy Borg, Maite Kelly, Rolando Villazon, Ella Endlich, Angelika Milster, Johannes B. Kerner, Sascha Grammel mit Schildkröte Josie und viele weitere Überraschungsgäste."Das wird eine große Show mit vielen Stars und Prominenten. Wie kaum jemand sonst hat Carmen Nebel die Musikshows der letzten Jahrzehnte geprägt. Und ich freue mich sehr, dass sie auch weiterhin für das ZDF im Einsatz ist", sagt ZDF-Showchef Dr. Oliver Heidemann.Die ZDF-Zuschauerinnen und -Zuschauer dürfen sich auch in diesem und den kommenden beiden Jahren auf die Weihnachtsshows mit Carmen Nebel freuen. Das ZDF hat den Vertrag mit der beliebten Moderatorin vorzeitig bis Ende 2023 verlängert.Die Sendung "Willkommen bei Carmen Nebel" aus Berlin wird unter Sicherheitsvorkehrungen produziert, die den aktuellen Vorgaben zum Umgang mit dem Coronavirus entsprechen.