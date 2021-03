Ein Hackerangriff auf einen Anbieter von Sicherheitskameras rückt Überwachung mithilfe von Bilderkennung in den USA in den Fokus. Die Software der Firma wird unter anderem in Gefängnissen und Unternehmen wie Tesla benutzt. Hacker haben einem Medienbericht zufolge 150.000 Überwachungskameras einer US-Firma unter anderem in Krankenhäusern, Gefängnissen, Schulen und Polizeirevieren angezapft. Betroffen waren auch Unternehmen wie der Elektroautohersteller Tesla und die IT-Sicherheitsfirma Cloudflare, wie der Finanzdienst Bloomberg in der Nacht zum Mittwoch berichtete. So hätten die Hacker Aufnahmen vom Tesla-Standort ...

Den vollständigen Artikel lesen ...