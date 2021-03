Die Aktie von Bayer, einem Chemie- und Pharmakonzern mit Sitz in Leverkusen, Bundesland Nordrhein-Westfalen, ist am Vortag bis 53,69 Euro angestiegen und hat damit den 200er-EMA erreicht. Hier ist die Aktie wieder nach unten abgeprallt und könnte nun vor einem Rücklauf stehen. Am Vortag wurde eine neue Short-Position im Bereich von 53,40 Euro eröffnet. Der Stopp liegt bei 54,30 Euro über dem 200er-EMA und sollte schnell ...

