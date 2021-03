Chancen für langfristig orientiere Anleger - ein Kommentar von Dr. Thorsten Polleit, Chefvolkswirt der Degussa Die Gold- und Silberpreise sind in den vergangenen Tagen verstärkt unter Druck geraten. Seit seinem Rekordhoch am 5. August 2020 von 2.047 USD/oz hat der Goldpreis bis heute knapp 17% verloren. Der Silberpreis ist von seinem jüngsten Hochstand von knapp 29 USD/oz am 10. August 2020 um knapp ...

Den vollständigen Artikel lesen ...